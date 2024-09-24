Распускайте НАТО, выметайтесь из Европы, и обо всём можно будет договориться. На каких-то меньших условиях — нет.

Около 30—40 лет назад, когда в Соединённых Штатах коридоры власти ещё не были полностью оккупированы представителями неоконсервативного политического класса, Вашингтон и Москва могли вести хоть какой-то вразумительный диалог. Да, зачастую России/СССР приходилось делать больше уступок ради общего блага, но в конечном счёте обе сверхдержавы приходили к консенсусу.

Всё, естественно, изменилось после 1991 года, а затем — после 11 сентября 2001 года, когда США начали попирать все нормы международного права в погоне за выдуманной самими же собой для самих же себя эфемерной целью. Отрыв от реальности в Вашингтоне достиг такого критического уровня, что там возомнили, будто учитывать мнение Москвы больше не нужно, и стали в одностороннем порядке выходить из основополагающих договоров о международной безопасности.

Не стал исключением и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который, по сути, был растоптан вследствие неадекватной политики США и непринятия её Россией. И вот, по всей видимости, осознав, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, в Белом доме сегодня заявили о готовности к возобновлению диалога с РФ по ДСНВ.

Как отмечает администрация США, Вашингтон ждёт ответа Москвы. Здесь самое главное — чтобы российское политическое руководство опять не побежало при первой же возможности восстанавливать отношения с США и коллективным Западом в целом. Кремль должен поставить Белому дому одно очень простое условие: либо США выметаются из Европы и за кратчайший срок распускают НАТО, и тогда можно договариваться о чём угодно, либо «эскалационный эскалатор» продолжит своё неумолимое движение вверх. Период полумер и односторонних уступок закончился: там такого самопожертвования со стороны РФ не понимают и не ценят. Значит, действовать надо совсем иначе.