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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии начали штурм города Угледар в ДНР
Необходимо понимать, что процесс может затянуться на многие недели.

Угледар, который ВСУ превратили в город-крепость («фортецю»), уже больше двух лет является головоломкой для Генштаба ВС РФ. Лобовая атака данного населённого пункта в Донецкой Народной Республике в начале 2023 года обернулась фиаско, после чего бои на данном направлении перешли в категорию позиционных перестрелок. Но положение дел на линии боевого соприкосновения меняется.

Накопление российской армией некой критической массы вкупе с многочисленными ошибками украинского командования привели к тому, что на Угледарском направлении у ВС РФ открылось окно возможности для стремительного продвижения. На сегодняшний день город, который с самого начала конфликта был для российского командования головной болью, с трёх сторон взят в клещи, а первые отряды уже зашли на восточные окраины, приступив к штурму Угледара. О том, что процесс начался, сообщают военные тематические группы и каналы в социальных сетях, публикуя в том числе и подтверждающие эти заявления фото- и видеосвидетельства.

Как отмечается, Угледар активно утюжат авиацией, а также из ствольной и реактивной артиллерии, расчищая проход для групп штурмовиков.

Необходимо понимать, что процесс штурма Угледара может затянуться на значительное время. Всё будет зависеть от умелых и слаженных действий ВС РФ и от отсутствия таковых в ВСУ. В идеале, конечно, создать ситуацию, при которой вооружённые силы противника будут в панике бросать позиции, как это было в Авдеевке в начале этого года, но, как вы понимаете, коллапс воли оппонента к оказанию сопротивления — это вещь непредсказуемая. Его (коллапса) может и не случиться.

#россия #украина #политика #боевые действия
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