По замыслу, им будут заменять изживающие своё импортные станки.

Станкостроение не просто так называется основой основ машиностроения: без оборудования невозможно производить детали, обрабатывать их и, самое главное, делать это в промышленных количествах. Поэтому когда заходит речь об импортозамещении и технологической независимости, в первую очередь необходимо добиваться этого именно в станкостроении.

Процесс, конечно, крайне медленно, но всё же двигается. Так, сегодня холдинг «Стан», входящий в госкорпорацию «Ростех», сообщил о том, что спроектировал шлифовальный станок модели SXS 512 для нужд машиностроения и уже приступил к производству его (станка) опытного образца.

По замыслу, данный станок будет заменять собой выводимые из эксплуатации шлифовальные станки иностранного производства, параллельно повышая скорость и качество производства деталей, которые затем будут применяться в авиационной, энергетической и двигателестроительной отраслях.

Станок работает в режиме глубинного шлифования и делает это полностью автоматически. Как уверяет производитель, SXS 512 может обрабатывать даже замок лопатки ,считающийся одним из сложнейших узлов газотурбинных двигателей.