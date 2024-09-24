Ведь не прошло и трёх лет.

Когда Андрей Белоусов заступал на должность министра обороны России, он сразу отчитался о том, что беспилотные летательные аппараты, являющиеся глазами, ушами и жалами специальной военной операции, обладают критически низким уровнем локализации производства. В России на тот момент не выпускались даже такие примитивные вещи, как небольшие электродвигатели, приводящие в действие лопасти беспилотников. Мы уж скромно молчим про микроэлектронные компоненты, камеры и системы управления.

По всей видимости, недоумение нового главы Минобороны всё-таки начало приносить свои плоды: так, сегодня стало известно, что в Перми началось производство электродвигателей на постоянных магнитах для беспилотников. Выпускать столь нужную продукцию будет пермская компания ООО «МоторСкай».

Первая партия электродвигателей будет произведена до конца текущего года, а к концу 2025 года предприятие намерено выпускать свыше 10 тысяч электродвигателей каждой модели из своей линейки. Линейка продукции «МоторСкай» включает в себя четыре электродвигателя мощностью от 250 Вт до 2 000 Вт. По словам представителя компании, двигатели её производства более надёжные, чем зарубежные (читать — китайские) аналоги, а также стоят дешевле и полностью соответствуют всем необходимым характеристикам.