Помощник президента России считает, что это время должно быть «спрессовано».

В советское время продолжительность получения среднего (полного) образования составляла 10 лет. Этого было более чем достаточно, чтобы подготовить всех того желающих школьников к поступлению в высшие учебные заведения, где уже готовились специалисты, двигавшие вперёд отечественную науку. В постсоветские годы среднее образование зачем-то растянули до 11 лет, и вот, по всей видимости, в перспективе данный процесс будет повёрнут вспять.

По крайней мере, помощник президента России и бывший министр культуры России Владимир Мединский заявил, что «время диктует сокращение продолжительности образования», и что 11-летнее образование, являющееся ныне российским стандартом, это «непозволительная роскошь».

В представлении Мединского, такой подход напоминает XIX век, а современное образование «должно быть спрессовано», дабы человек мог раньше начинать профессиональную подготовку и повышать свою конкурентоспособность. В перспективе, считает Мединский, образование будет «раньше и быстрее».

«Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен», — выдал Мединский, добавив, что высшее образование тоже, вероятно, в будущем сожмётся в плане сроков его получения.

Согласны ли с рассуждениями помощника президента непосредственно родители детей, образование которых собираются «спрессовать», дабы у тех было не детство, а профподготовка, вопрос, конечно, хороший. Образование это вообще болезненная тема, поскольку затрагивает будущее поколение: родители зачастую готовы перетерпеть, но когда речь заходит о будущем их детей, здесь уже становится не до шуток-прибауток.