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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле объяснили, при каких условиях закончится СВО
А то некоторые всё никак понять не могут.

То, что специальная военная операция (СВО) вследствие беспрецедентной интервенции коллективного Запада на стороне Украины запредельно затянулась и перестала быть полицейской операцией по принуждению к миру, превратившись в откровенную войну на истощение как Украины, так и финансирующего её Запада, это неоспоримый факт. Но поскольку для России данный кризис является экзистенциальным, то завершиться вооружённый конфликт может только на озвученных Москвой условиях, и сегодня в Кремле решили в очередной раз об этом напомнить, парировав бесконечно повторяемые исполняющим обязанности президента Украины Владимиром Зеленским мантры про «план победы» и необходимость проведения второго «саммита мира».

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые боевые действия завершаются миром, и специальная военная операция не исключение, однако для России нет альтернативы полному достижению поставленных перед СВО целей.

«Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путём, специальная военная операция будет завершена», — заявил Песков.

Как вы поняли, ключевое словосочетание здесь это «или иным путём». Проще говоря, если Кремль увидит реальную готовность коллективного Запада к политико-дипломатическому решению кризиса, что для России, безусловно, предпочтительнее, чем продолжать тратить ресурсы на продолжение боевых действий, то цель спецоперации будет считаться достигнутой. Если же реального стремления к дипломатическому решению проблемы видно не будет, значит, боевые действия будут продолжаться, по сути, до военной победы РФ. Третьего варианта здесь нет и быть не может.

Следует помнить, что Россия поставила перед СВО три цели: полная демилитаризация Украины, её денацификация (полный снос всей идеологии супрематизма на любых началах), а также нейтрализация (Киев должен навсегда забыть про стремление в НАТО или в какие бы то ни было иные военные и военно-политические альянсы, и прописать свой нейтралитет в не подлежащие обсуждению и замене главы Конституции, дабы обезопасить данный критически важный для РФ вопрос от возможного очередного прихода невменяемых людей к власти на Украине). Полагаем, Россия также потребует выдать «особо отличившихся» киевских функционеров, а также военных командиров, отдававших преступные приказы. Всего этого Украина могла избежать, просто выполнив Минские соглашения, выполнение которых было нужно ей и только ей, но история пошла так, как она пошла, и сослагательного наклонения не терпит.

#россия #украина #политика #боевые действия
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