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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Израиля призвал жителей Ливана покинуть опасные зоны
Потому что «Хезболле» всё, выражаясь по совести, по барабану.

Спокойно обсуждать новости, доносящиеся с Ближнего Востока, можно только в том случае, если прийти к простому выводу: условно «хороших» акторов в этой части света просто-напросто нет. Все в той или иной степени друг перед другом виноваты, у каждого в той или иной степени есть друг на друга «зуб», а прав в конечном счёте, как это всегда было, есть и будет, окажется сильный. Сильным в данной географической локации себя считает Израиль, пользующийся колоссальной поддержкой США за счёт мощнейшего еврейского лобби в Вашингтоне, который при любой угрозе собственной безопасности — не важно, обоснованной или нет — решает задачу силовым методом.

На днях Израиль, не успев разобраться с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа и увязнув там конкретно и надолго, начал военную операцию на юге Ливана, связанную, по официальной версии Иерусалима, с подготовкой милитаристской группировкой «Хезболла» к нанесению ракетных ударов по израильским городам. Лучшим способом предотвратить эти удары Израиль, что совершенно справедливо, счёл превентивное уничтожение ударных комплексов и всей инфраструктуры «Хезболлы».

Авиационные и ракетные удары по позициям «Хезболлы» в Ливане продолжаются уже несколько дней, за которые были убиты сотни и ранены тысячи мирных жителей Ливана, но только сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выступить с обращением к жителям Ливана с призывом к тому, чтобы срочно покинуть опасные зоны.

По словам Нетаньху, Израиль ведёт боевые действия не против ливанцев, а против «Хезболлы», которая «слишком долго использовала вас как живой щит» и которая «нацелила ракеты прямо на наши города, на наших граждан». Как только военная операция Израиля будет завершена, добавил Нетаньяху, жители смогут вернуться в свои дома.

Чего Нетаньяху не уточнил, так это того, что с таким стилем ведения боевых действий, как позволяет себе Израиль, возвращаться ливанцам будет некуда. Не знаем, извлекла ли Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уроки из фиаско в секторе Газа. Потому что если нет, то процесс затянется на годы, при этом необходимо держать в уме крошечные размеры и совершенно «никакие» технические и организационные возможности противостоящих ЦАХАЛ движений и группировок.

#политика #боевые действия #израиль #ливан #«хезболла»
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