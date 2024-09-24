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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Хочешь мира — готовься к войне»: Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Беларуси
У Беларуси хватает недружелюбных соседей.

Так уж сложилось, что на сегодняшний день Беларусь с трёх сторон окружена слабо вменяемыми и крайне политически нестабильными государствами: Польшей, Литвой и Украиной. В такой ситуации пренебрегать обороноспособностью — это проявлять безответственность в высшей степени. Президент Беларуси Александр Лукашенко безответственным поведением не отличается, поэтому оценивает уровень угроз и делает по этому поводу соответствующие заявления.

Выступая на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне, Лукашенко вспомнил известное крылатое выражение «Хочешь мира — готовься к войне» и заявил о том, что Беларуси необходимо продолжать укреплять обороноспособность и быть готовой в случае необходимости отражать военную агрессию противника.

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — отметил Лукашенко.

Необходимо понимать, что Беларусь не только сохранила и развивает доставшиеся ей в наследство от СССР/России предприятия военно-промышленного комплекса, выпуская военную технику, но и состоит в ОДКБ и в Союзном государстве с Россией, что подразумевает, что в случае агрессии против Беларуси Россия автоматически вступает в конфликт на её стороне. И вот это уже, учитывая военное могущество РФ, серьёзно. И об этом белорусским соседям следует никогда не забывать, иначе можно в один день проснуться в новой реальности.

#политика #беларусь #белоруссия
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