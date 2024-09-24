Весьма туманная перспектива. Слово «туманная» здесь допускает (и даже поощряет) вольное толкование.

Как мы уже отмечали неоднократно, прекращение боевых действий на Украине нужно в первую и в последнюю очередь самой Украине, поскольку именно она теряет государственность, терпит колоссальные разрушения, а также несёт львиную долю потерь на поле боя и в виде беженцев (легальных и нет) в другие страны. Будущее у страны крайне туманное, и это мягко сказано, однако никакого реального стремления к установлению мира киевское политическое руководство не демонстрирует. Реальное стремление — это принять мир на любых условиях, то есть, без фантазий про «план победы».

Но приятные фантазии это такая вещь, из которых морально очень тяжело выходить в страшную действительность. Вот исполняющий обязанности президента (утратил легитимность в мае 2024 год вследствие отмены выборов) Украины Владимир Зеленский и продолжает пребывать в фантазиях, заявляя, что наступление мира на Украине «ближе, чем мы думаем».

И хотя признание Зеленского о приближении мира можно было бы толковать по-разному, но он всё-таки позволил себе уточнить, что речь идёт о мире с «сильной позицией» Украины, дескать, только при такой позиции можно «подтолкнуть» РФ к завершению боевых действий.

Мы не знаем, что и. о. президента Украины подразумевает под сильной позицией, но очевидно, что единственный шанс её получить — это только втянуть НАТО (читать — США, поскольку без США НАТО даже близко не угроза РФ) в данный конфликт напрямую. Что будет в этом случае, полагаем, объяснять не надо. Что до мира, то для его реалистичного достижения Зеленскому необходимо как минимум принять все условия, озвученные Москвой в середине июня текущего года: согласиться на полную демилитаризацию, провести денацификацию страны, забыть про стремление в НАТО и иные военные блоки, признать на международном уровне территориальные изменения в соответствии с Конституцией РФ и вывести войска с территории России. Это, ещё раз, абсолютный минимум, на которых Москва готова хотя бы начинать переговоры с Киевом (и Западом, от которого потребуется снять с РФ все незаконные рестрикции). В рамках переговоров, очевидно, будет поставлен вопрос о дальнейших уступках со стороны Украины, и в Киеве, как ни странно, это понимают, поэтому всячески забалтывают информационный фон, уводя реальные условия переговоров в сторону фантастики.