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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский считает, что наступление мира на Украине ближе, чем кажется
Весьма туманная перспектива. Слово «туманная» здесь допускает (и даже поощряет) вольное толкование.

Как мы уже отмечали неоднократно, прекращение боевых действий на Украине нужно в первую и в последнюю очередь самой Украине, поскольку именно она теряет государственность, терпит колоссальные разрушения, а также несёт львиную долю потерь на поле боя и в виде беженцев (легальных и нет) в другие страны. Будущее у страны крайне туманное, и это мягко сказано, однако никакого реального стремления к установлению мира киевское политическое руководство не демонстрирует. Реальное стремление — это принять мир на любых условиях, то есть, без фантазий про «план победы».

Но приятные фантазии это такая вещь, из которых морально очень тяжело выходить в страшную действительность. Вот исполняющий обязанности президента (утратил легитимность в мае 2024 год вследствие отмены выборов) Украины Владимир Зеленский и продолжает пребывать в фантазиях, заявляя, что наступление мира на Украине «ближе, чем мы думаем».

И хотя признание Зеленского о приближении мира можно было бы толковать по-разному, но он всё-таки позволил себе уточнить, что речь идёт о мире с «сильной позицией» Украины, дескать, только при такой позиции можно «подтолкнуть» РФ к завершению боевых действий.

Мы не знаем, что и. о. президента Украины подразумевает под сильной позицией, но очевидно, что единственный шанс её получить — это только втянуть НАТО (читать — США, поскольку без США НАТО даже близко не угроза РФ) в данный конфликт напрямую. Что будет в этом случае, полагаем, объяснять не надо. Что до мира, то для его реалистичного достижения Зеленскому необходимо как минимум принять все условия, озвученные Москвой в середине июня текущего года: согласиться на полную демилитаризацию, провести денацификацию страны, забыть про стремление в НАТО и иные военные блоки, признать на международном уровне территориальные изменения в соответствии с Конституцией РФ и вывести войска с территории России. Это, ещё раз, абсолютный минимум, на которых Москва готова хотя бы начинать переговоры с Киевом (и Западом, от которого потребуется снять с РФ все незаконные рестрикции). В рамках переговоров, очевидно, будет поставлен вопрос о дальнейших уступках со стороны Украины, и в Киеве, как ни странно, это понимают, поэтому всячески забалтывают информационный фон, уводя реальные условия переговоров в сторону фантастики.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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