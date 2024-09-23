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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин поручил выделить бюджетные средства на поддержку отечественных разработчиков видеоигр
Данная индустрия должна быть исключительно частной. Иначе получается просто влезание государства в отрасль.

Видеоигры давно превратились в один из видов искусства, который при должном подходе вбирает в себя все остальные виды искусства: подразумевая разработку музыкального сопровождения, режиссёрскую работу, труд сценаристов и постановщиков, художников и целой армии других специалистов. Поскольку видеоигры особенно популярны среди тех, у кого много свободного времени — у людей в возрасте примерно до 25—35 лет — и нет других вариантов по его заполнению, то нет ничего удивительного в том, что государство хочет если не контролировать видеоигровую индустрию, то как минимум иметь над ней влияние.

Так, сегодня президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ о выделении средств из федерального бюджета для финансирования отечественных разработчиков видеоигр.

«В целях развития креативных индустрий в Российской Федерации, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, рассмотрев вопрос о предоставлении указанных бюджетных ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета», — гласит текст поручения.

По-хорошему, конечно, игровая индустрия должна быть сугубо частной и привлекать исключительно частный капитал — например, за счёт инвестиций. Только при таких условиях производители видеоигр будут заинтересованы создавать качественный, конкурентоспособный продукт, ведь в противном случае им придётся отвечать (возможно, даже головой) перед инвесторами. А когда игры делаются на государственные деньги с целью выполнения государственного заказа на продвижение нужных ему «нарративов» среди молодёжи — риски отсутствуют, как отсутствует и мотивация нормально работать.

#россия #политика #видеоигры
1
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Сейчас обсуждают

Listoman
21:20
Натив аа - это режим скейлов, который появился совсем недавно)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:20
о каких 300 ват речь.там до 400 плюс доходит с снятыми лимитами .450 показывали
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:18
это не скейлы когда они в роли аа выступают.именно алгоритмы сглаживания у каждого свои.почитайте хотя бы.даже пишут сглаживание xess например.оно не рендерит в меньшем разрешении.так что вы не правы
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:17
Натив не имеет никакого отношения к скейлам разных производителей)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
ну нет.все же мерцание оч сильно на fsr но его нет на xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
нет,не так.все что не рендерится в нимже чем разрешение монитора это натив.fxaa-msaa-dlaa-xess aa-fsr aa
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:14
У них паритет, где-то лучше одно, где-то другое)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:13
Если на фактических 12 ядрах сейчас жор ~300вт, то на 16 ядрах было бы 900? Крутая математика) Это у тебя во снах там случился разрыв в хлам в прикладных задачах и играх?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:12
ну уже никак не на уровне fsr ,намного лучше его.последняя версия xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:11
Никакого, натив сейчас представлен в основной массе taa или tsr) Xess в xmx слегка уступает dlss, но для остальных карт доступен только dp4a, который на уровне fsr)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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