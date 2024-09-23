Данная индустрия должна быть исключительно частной. Иначе получается просто влезание государства в отрасль.

Видеоигры давно превратились в один из видов искусства, который при должном подходе вбирает в себя все остальные виды искусства: подразумевая разработку музыкального сопровождения, режиссёрскую работу, труд сценаристов и постановщиков, художников и целой армии других специалистов. Поскольку видеоигры особенно популярны среди тех, у кого много свободного времени — у людей в возрасте примерно до 25—35 лет — и нет других вариантов по его заполнению, то нет ничего удивительного в том, что государство хочет если не контролировать видеоигровую индустрию, то как минимум иметь над ней влияние.

Так, сегодня президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ о выделении средств из федерального бюджета для финансирования отечественных разработчиков видеоигр.

«В целях развития креативных индустрий в Российской Федерации, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, рассмотрев вопрос о предоставлении указанных бюджетных ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета», — гласит текст поручения.

По-хорошему, конечно, игровая индустрия должна быть сугубо частной и привлекать исключительно частный капитал — например, за счёт инвестиций. Только при таких условиях производители видеоигр будут заинтересованы создавать качественный, конкурентоспособный продукт, ведь в противном случае им придётся отвечать (возможно, даже головой) перед инвесторами. А когда игры делаются на государственные деньги с целью выполнения государственного заказа на продвижение нужных ему «нарративов» среди молодёжи — риски отсутствуют, как отсутствует и мотивация нормально работать.