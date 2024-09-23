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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России стремительно увеличивается производство парфюмерной продукции
Только за период с июля 2023-го по июль 2024-го — на 28,4 % в целом по парфюмерии вообще.

Нравится это кому-то или нет, но парфюмерией и средствами индивидуальной гигиены в той или иной степени пользуется каждый: от пены для бритья и дезодорантов, от которых никуда не денешься, до одеколонов и духов. Поскольку в 2022 году поставки данного класса продукции из стран коллективного Запада в Россию если не остановились полностью, то крайне сильно затруднились (главное помнить, что незаконные западные антироссийские рестрикции «не направлены против простых людей»), то у российских производителей открылось беспрецедентное окно возможностей по замещению выпавших с рынка конкурентов.

Выясняется, что процесс идёт, причём очень даже успешно. Согласно сведениям, озвученным «Известиями», российская парфюмерная отрасль стремительно растёт: так, на сегодняшний день на российском рынке парфюмерии 62 % продукции является отечественной. Причём эта доля постоянно увеличивается: по состоянию на конец лета 2023 года в России было 49 % отечественной парфюмерной продукции, а уж как дело обстояло в 2022 или, тем более, в 2021 году, пожалуй, нет смысла даже уточнять: практически всё импорт.

По словам руководителя управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий Варвары Михайловой, за семь месяцев 2024 года (январь—июль включительно) в России произвели 59,5 млн флаконов различных парфюмерных средств, тогда как за аналогичный период 2023 года их было произведено 46,4 млн. Самый стремительный рост наблюдается в сегменте духов: рост составил 157 % (в 2,5 раза).

#россия #экономика #промышленность
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Сейчас обсуждают

Listoman
21:20
Натив аа - это режим скейлов, который появился совсем недавно)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:20
о каких 300 ват речь.там до 400 плюс доходит с снятыми лимитами .450 показывали
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:18
это не скейлы когда они в роли аа выступают.именно алгоритмы сглаживания у каждого свои.почитайте хотя бы.даже пишут сглаживание xess например.оно не рендерит в меньшем разрешении.так что вы не правы
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:17
Натив не имеет никакого отношения к скейлам разных производителей)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
ну нет.все же мерцание оч сильно на fsr но его нет на xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
нет,не так.все что не рендерится в нимже чем разрешение монитора это натив.fxaa-msaa-dlaa-xess aa-fsr aa
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:14
У них паритет, где-то лучше одно, где-то другое)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:13
Если на фактических 12 ядрах сейчас жор ~300вт, то на 16 ядрах было бы 900? Крутая математика) Это у тебя во снах там случился разрыв в хлам в прикладных задачах и играх?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:12
ну уже никак не на уровне fsr ,намного лучше его.последняя версия xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:11
Никакого, натив сейчас представлен в основной массе taa или tsr) Xess в xmx слегка уступает dlss, но для остальных карт доступен только dp4a, который на уровне fsr)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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