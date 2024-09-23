Только за период с июля 2023-го по июль 2024-го — на 28,4 % в целом по парфюмерии вообще.

Нравится это кому-то или нет, но парфюмерией и средствами индивидуальной гигиены в той или иной степени пользуется каждый: от пены для бритья и дезодорантов, от которых никуда не денешься, до одеколонов и духов. Поскольку в 2022 году поставки данного класса продукции из стран коллективного Запада в Россию если не остановились полностью, то крайне сильно затруднились (главное помнить, что незаконные западные антироссийские рестрикции «не направлены против простых людей»), то у российских производителей открылось беспрецедентное окно возможностей по замещению выпавших с рынка конкурентов.

Выясняется, что процесс идёт, причём очень даже успешно. Согласно сведениям, озвученным «Известиями», российская парфюмерная отрасль стремительно растёт: так, на сегодняшний день на российском рынке парфюмерии 62 % продукции является отечественной. Причём эта доля постоянно увеличивается: по состоянию на конец лета 2023 года в России было 49 % отечественной парфюмерной продукции, а уж как дело обстояло в 2022 или, тем более, в 2021 году, пожалуй, нет смысла даже уточнять: практически всё импорт.

По словам руководителя управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий Варвары Михайловой, за семь месяцев 2024 года (январь—июль включительно) в России произвели 59,5 млн флаконов различных парфюмерных средств, тогда как за аналогичный период 2023 года их было произведено 46,4 млн. Самый стремительный рост наблюдается в сегменте духов: рост составил 157 % (в 2,5 раза).