Случилось что-то, может?

На протяжении десятилетий при слове «Германия» у людей в голове возникала картинка промышленно развитого государства в центре Европы. И хотя данное представление о роли Германии в мире по инерции сохраняется, но реальность давно ушла вперёд, хотя в случае с Германией правильнее было бы сказать назад. Как выясняется, стремительный спад промышленного производства в ФРГ — это отнюдь не выдача желаемого за действительное российскими федеральными средствами массовой информации, а суровая правда, которую подтверждают уже высокопоставленные немецкие деятели.

В частности, сегодня глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер заявил о беспрецедентном промышленном спаде, которого Германия не знала с самого момента начала своей новейшей истории — с 1945 года. По словам Винклера, текущий кризис более глубокий и продолжительный, чем все, что происходили в немецкой экономике раньше, но при этом, продолжил чиновник, якобы не столь опасен.

Почему текущий кризис не опасен для Германии, где, по официальной статистике, ежемесячно закрываются сотни и тысячи компаний и предприятий, оставим на совести Винклера и ему подобных функционеров. Чего немецкое руководство и экспертная среда не отмечают, так это того, что всё происходящее стало реальностью исключительно по причине того, что Германия вписалась в экономическую конфронтацию с Россией, от которой полностью зависела и за счёт которой долгие десятилетия сохраняла конкурентоспособность своей промышленности. При этом необходимо понимать, что даже если Германия прямо сегодня решит одуматься, извиниться перед Россией, выплатить ей компенсации и репарации, то обратного пути всё равно нет: газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» разрушены, поставки газа через Польшу не ведутся, мощностей угасающей украинской газотранспортной системы не хватает даже близко, остальные газопроводы идут в другие локации Европы.

Здесь, что называется, всё происходит так, как и должно происходить. Официальный Берлин решил, приняв участие в незаконном экономическом давлении, вырыть яму России, но попал в неё сам.