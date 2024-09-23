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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии заявили о беспрецедентном за 79 лет промышленном спаде
Случилось что-то, может?

На протяжении десятилетий при слове «Германия» у людей в голове возникала картинка промышленно развитого государства в центре Европы. И хотя данное представление о роли Германии в мире по инерции сохраняется, но реальность давно ушла вперёд, хотя в случае с Германией правильнее было бы сказать назад. Как выясняется, стремительный спад промышленного производства в ФРГ — это отнюдь не выдача желаемого за действительное российскими федеральными средствами массовой информации, а суровая правда, которую подтверждают уже высокопоставленные немецкие деятели.

В частности, сегодня глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер заявил о беспрецедентном промышленном спаде, которого Германия не знала с самого момента начала своей новейшей истории — с 1945 года. По словам Винклера, текущий кризис более глубокий и продолжительный, чем все, что происходили в немецкой экономике раньше, но при этом, продолжил чиновник, якобы не столь опасен.

Почему текущий кризис не опасен для Германии, где, по официальной статистике, ежемесячно закрываются сотни и тысячи компаний и предприятий, оставим на совести Винклера и ему подобных функционеров. Чего немецкое руководство и экспертная среда не отмечают, так это того, что всё происходящее стало реальностью исключительно по причине того, что Германия вписалась в экономическую конфронтацию с Россией, от которой полностью зависела и за счёт которой долгие десятилетия сохраняла конкурентоспособность своей промышленности. При этом необходимо понимать, что даже если Германия прямо сегодня решит одуматься, извиниться перед Россией, выплатить ей компенсации и репарации, то обратного пути всё равно нет: газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» разрушены, поставки газа через Польшу не ведутся, мощностей угасающей украинской газотранспортной системы не хватает даже близко, остальные газопроводы идут в другие локации Европы.

Здесь, что называется, всё происходит так, как и должно происходить. Официальный Берлин решил, приняв участие в незаконном экономическом давлении, вырыть яму России, но попал в неё сам.

#политика #экономика #германия #промышленность
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nonses84
18:03
Газопровод разрушен только один, второй рабочий просто приостановлен, т.к. германия не хочет покупать газ на прямую!
В Германии заявили о беспрецедентном за 79 лет промышленном спаде
FelsheR-Vzvz
17:59
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Bernigan
17:58
Ничего про то какие у них карты я не увидел, уверен что амдшные
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
FelsheR-Vzvz
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в любимой игре Что не пришлешь? Правильно тебя хвастунишку мелкого батя порет.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Китя
17:55
Читал https://steamcommunity.com/app/2322010/discussions/0/4843147950364960842/ там больше зеленые страдают.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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