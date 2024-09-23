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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дуров заявил, что Telegram будет выдавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила сервиса
Отведав пьянящего воздуха западной «демократии» и «свободы», Павел Дуров, или, как он себя называет, Поль Дю Ров, сделал то, что и следовало ожидать.

Принципиальность в наши дни обходится дорого, причём чем «демократичнее» и «свободнее» страна, тем дороже быть принципиальным. В августе это очень хорошо понял основатель VK и Telegram Павел Дуров, который по некой труднообъяснимой причине в это крайне неспокойное время полетел во Францию, где его быстро арестовали представители власти, продержав четверо суток за решёткой и отпустив лишь под колоссальный залог с запретом на выезд из Франции на протяжении многих месяцев.

Связано это всё было с тем, что Дуров принципиально не хотел «сдавать» систему шифрования Telegram специальным службам. Сначала данный запрос подала российская ФСБ, после чего Дуров передислоцировался в ОАЭ, но потом всё равно пошёл на сотрудничество с российскими спецслужбами, и вот, получить доступ к шифрованной информации захотели и западные спецслужбы. Впрочем, если из России Дурову просто-напросто позволили улететь, то после общения с органами стран-представителей светлого демократического и, безусловно, очень свободного мира глава Telegram сегодня сообщил, что мессенджер будет «по обоснованным запросам властей государств» передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила пользования сервисом.

Как добавил Дуров, соответствующие изменения уже внесены в пользовательское соглашение Telegram, и они будут едиными по всему миру.

Теперь у всех, кто это прочитали, должны возникнуть сразу несколько вопросов. Во-первых, как определить, какой запрос обоснованный, а какой нет. Во-вторых, каким образом нарушители правил пользования Telegram будут выявляться спецслужбами государств? Кто-то перестал быть принципиальным и всё-таки согласился сделать Telegram полностью «прозрачным» для тех, кому надо? Ясно одно: руководитель Telegram стремительно компрометирует себя и свой сервис. Понятно, что у правоохранительных органов обязана быть возможность получать доступ к «тайной» переписке, и если ты, как владелец платформы, препятствуешь деятельности правоохранительных органов, то к тебе возникают серьёзные вопросы у людей, способных по щелчку пальцев сломать тебе всю дальнейшую жизнь. И, конечно же, дело здесь не в свободе или в тоталитаризме, а в банальном следовании жёсткой букве закона.

#telegram
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