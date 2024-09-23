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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ напомнили, что инфраструктура ядерного полигона на Новой Земле находится в полной готовности
Никто никому, конечно, не угрожает, но если кто-то сорвётся с цепи, чтобы знал.

В конце 1980-х — начале 1990-х СССР/Россия договорились с США о прекращении проведения испытаний ядерного оружия. Тогда ценой многочисленных односторонних уступок со стороны СССР/России возникла иллюзия того, что впредь с Западом будут исключительно дружественные и добрососедские отношения. Разрушил эту надежду, понятное дело, сам коллективный Запад, сорвавшийся с цепи и совершенно утративший контроль за собой, в результате чего мы сейчас находимся в тех исторических геополитических переменах, которых, как выразился в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин, не происходило больше ста лет.

Угроз становится больше, утрата связи Запада с реальностью становится всё более отчётливой, поэтому России необходимо периодически приводить его в меридиан. В частности, как только в Вашингтоне и Лондоне стали всерьёз говорить о возможности предоставления Украине права на нанесение ракетных ударов западным оружием вглубь территории России, Москва привела Запад в меридиан тем, что заявила, что данное действие будет означать прямую войну западных стран с Россией с предельно очевидным исходом для этих западных стран. Теперь же в МИД России решили напомнить Соединённым Штатам о том, что если возникнет необходимость, Москва может в два счёта возобновить проведение ядерных испытаний.

Так, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, вся инфраструктура ядерного полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Как добавил Рябков, полигон был приведён в состояние полной готовности в качестве реакции на действия США в ядерной сфере. Если Вашингтон будет готов сделать несколько шагов назад в плане ядерной эскалации, Москва сделает их тоже, отметил замглавы МИД России.

Отметим, что политика односторонних уступок Западу, начавшаяся примерно с середины 1980-х, очень дорого обошлась и продолжает обходиться России. Так действовать больше нельзя: на любое действие необходимо в обязательном порядке требовать соответствующее действие с другой стороны, а не делать жесты доброй воли, которые в этом мире, работающем по закону джунглей, никто всё равно не оценит по достоинству.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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Станислав Богданов
16:49
Ты с кем разговариваешь?
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FelsheR-Vzvz
16:48
Минусиков только не забудь наставить и модератору настучать.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Китя
16:47
Не неси чушь карта 6900ХТ.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
FelsheR-Vzvz
16:45
Ясно, опять просто как пустобрех тут усираешься, черня карту на которую у тебя нет денег. Свободен не сегодня.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
SMA
16:45
ты бы для начала вопрос бы задал в каких сценариях это происходит... а то тупо бросился слепо обелять любимку, нефанат тупенький )))
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Станислав Богданов
16:42
Глупости не говори. Для чего тогда присоединяли оккупированные территории, если не нужны они.
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FelsheR-Vzvz
16:42
Где фото девочек в твоем дворце, шишан? 2 часа уже едут, ты их с самой украины поди выписал? С али экспресс? Месье экономит?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
SMA
16:42
>Руки надо иметь растущие из правильного места Ну да, так мы и подумали, когда я нашел не единичный случай своей беды, амд в дрова не умеет )))
Первые тесты Intel Lunar Lake показывают хорошую эффективность и высокую производительность iGPU
Станислав Богданов
16:40
Губами ты хоть по 10 тысяч можешь закапывать.
Обозреватель The Times: Существует два сценария дальнейшего развития событий на Украине
Китя
16:39
Игра сырая и вылетает периодически, скаченная с торрента. насчет лицухи не знаю не покупал. уже дальше кита прошел, если играл то знаешь что далеко ушёл.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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