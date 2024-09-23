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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» заявил о завершении разработки ручного пулемёта РПЛ-20
Новые вооружения продолжают поступать в войска.

Несмотря на то, что основное внимание в плане военных разработок к себе привлекает новая техника — от броневиков повышенной проходимости до истребителей — прогресс в стрелковом оружии также на месте не стоит. Главным производителем российского стрелкового оружия является концерн «Калашников», который сегодня заявил о завершении разработки ручного пулемёта с ленточным питанием РПЛ-20.

Как сообщила пресс-служба концерна, пулемёт разработан в двух вариантах: со стандартным и с укороченным стволом. Стандартный ствол имеет длину 590 мм, укороченный — 415 мм. Масса версии со стандартной длиной ствола, но без передней рукоятки и без патронной коробки составляет не более 5,5 килограммов. Длина — 1 100 мм, а версии с укороченным стволом — 950 мм. Калибр — промежуточный (автоматный): 5,45x39 мм.

Пулемёт разработан с учётом современных требований к стрелковому оружию и подразумевает установку большого количества навесного оборудования. Также оснащается телескопическим прикладом, плечевым упором и с подъёмной щекой — для настройки оружия под индивидуальные физические особенности стрелка, что, как вы понимаете, очень важно, и что в советское время по причинам, требующим серьёзного обсуждения, полностью игнорировалось.

Первый зарубежный показ РПЛ-20 состоится на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024 в Баку. Выставка пройдёт с 24 по 26 сентября.

Отметим, что «Калашников» также внедрил большое количество изменений в современный российский автомат АК-12. После начала специальной военной операции на данный автомат стали поступать многочисленные жалобы, по итогу которых инженеры отказались от лишних дизайнерских решений и добавили требуемую бойцами функциональность. Так что АК-12 образца 2024 года и АК-12 образца начала 2022 года — это, можно сказать, два разных автомата.

#россия #промышленность #«калашников» #пулемёты #рпл-20
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