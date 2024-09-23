Опытное. Но сам факт!

Полностью автономные грузовики начали курсировать по всей протяжённости скоростной автомагистрали М-11 «Нева». Старт движению дал вице-премьер Виталий Савельев в рамках форума «Цифровая транспортация».

Запуск беспилотных грузоперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом состоялся летом прошлого года. Первоначально в проекте участвовали всего три автономных тягача, но за год их количество выросло до 22. К концу 2023 года планируется увеличить автопарк до 43 машин, а в следующем году — до 93.

Как отметил Виталий Савельев, за полтора года беспилотники преодолели свыше 3 млн км без аварий и перевезли более 330 тыс. куб. м грузов. Успешный опыт позволил перейти к следующему этапу — теперь водитель может находиться на пассажирском сиденье.

В числе первых по трассе отправились четыре беспилотных грузовика: два от «Камаза» и два от «Сберавтотеха». Министр транспорта РФ Роман Старовойт подчеркнул, что отсутствие ограничений по режиму труда и отдыха позволяет беспилотникам работать без перерывов, ускоряя доставку, оптимизируя логистику и минимизируя время простоя.

В проекте «Беспилотные логистические коридоры» участвуют ведущие компании и ретейлеры, включая «Национальный перевозчик», «Глобалтрак», «ПЭК», Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries.

Опыт, полученный на М-11, — это первый шаг к развитию беспилотных грузоперевозок по всей России. Для реализации проекта был введён экспериментально-правовой режим (ЭПР), который позволяет протестировать технологии, регулирование и бизнес-модели. В августе этого года действие ЭПР было распространено на трассы М-12 «Восток» и Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).