Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
ООН надо не реформировать. Её надо разгонять и забывать про наднациональность как явление. Смысла в ней — ноль.

Различные международные организации, включая как Организацию Объединённых Наций (ООН), так и все подведомственные созданные под её эгидой подразделения с самого начала приступили к собственной дискредитации. ООН с самого момента своего основания не смогла предотвратить ни одного реального конфликта, а последние десятилетия и вовсе занимает крайне ангажированную, откровенно прозападную позицию.

Учитывая, что у ООН и у других международных организаций нет никаких механизмов для насаждения своей воли государствам, смысл их существования давным-давно поставлен под очень жирный знак вопроса.

По всей видимости, осознавать реальность начали уже и в руководстве ООН. Возможно, пока не в отношении своей организации, а в отношении неких абстрактных «международных институтов», но всё же. Так, генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что международные институты рискуют не справиться с современными вызовами в различных сферах: политических, экологических, экономических и технологических.

Кроме того, Гуттериш призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, который, по его мнению, утратил авторитет и нуждается в изменениях. На самом деле, конечно, ООН нуждается не в изменении. ООН нуждается в разгоне как организация, которая сызмальства не справлялась со своими задачами и обязанностями. Возможно, про наднациональность в современном мире вообще придётся забыть, как это было столетиями, ну или же создать некий орган, который будет иметь возможность оказывать на государства давление независимо от их размера и могущества. Всё это, как вы понимаете, сложно и больше похоже на сказки, так что, увы, первый вариант более реалистичен.

#политика #оон
+
Написать комментарий (0)
«Искандер» испарил очередную РСЗО HIMARS в Сумской области
ВС РФ ночью продолжили нанесение ударов по объектам энергетики и ВПК Украины
Зеленский продолжает упорно требовать от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
50
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
4
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
23
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
43
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
12
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
3
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
1
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
5

Сейчас обсуждают

Red Chimbacket
22:38
Статья ради статьи, ничего интересного
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
Алексей Носков
22:34
Имхо, 12 ядер, 24-32 оперативы, 80-90Тфлопс. Цена от 700 у.е. К моменту выхода, будет как очень средненький пк.
PlayStation 6 будет выпускаться в двух комплектациях с разными процессорами
Вадим Данилов
22:33
Передадут каким нибудь хуситам ракеты и пустят на дно авианосец. Вот тогда посмотреть на рожи американцев ))))
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Алексей Носков
22:31
Имхо, в сценариях домашнего потребления контента, подходит любой ссд. В некоторых играх, нвме ссд поприятнее сата. В других ситуациях пофиг. Между нвме разных скоростей и поколений разницы не ощутил, ...
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
deema35
22:28
если вдруг корпус аккумулятора разорвётся то даже капля электролита не попала на плату мыши Это литй-полимерный аккумулятор если корпус разорвётся то мышка превратится в "факел" который возможно даже...
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
Максим Рыбаков
22:23
С чего платежи не принимают? Пополнить кошелек можно не одним способом
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Имя Фамилия
22:11
Тодд Говард, разлогинься
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
Александр Кондрашов
22:11
Время, не стоит на месте и реклама (двигатель торговли )в действии, поэтому кому что, кто аналоговую, а кто цифру хвалит!!! "На базаре, два дурака"....
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Робин Гудеичь
22:07
Гидродинамический - это тоже втулка,скольжения, но с насечкой которая собирает смазку. Первый раз слышу что кто-то пишет что в пюрешке простая втулка, а не гидродинамическая... И из других я разве что...
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
Vergo
22:07
Всем, кто в теме, прекрасно известно, что пресловутые тесты с попугаями - сплошная ложь, и подтасовка. Но таковы правила игры. Тесты должны быть. Потому что реклама - двигатель торговли. Не обманешь -...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем