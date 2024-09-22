ООН надо не реформировать. Её надо разгонять и забывать про наднациональность как явление. Смысла в ней — ноль.

Различные международные организации, включая как Организацию Объединённых Наций (ООН), так и все подведомственные созданные под её эгидой подразделения с самого начала приступили к собственной дискредитации. ООН с самого момента своего основания не смогла предотвратить ни одного реального конфликта, а последние десятилетия и вовсе занимает крайне ангажированную, откровенно прозападную позицию.

Учитывая, что у ООН и у других международных организаций нет никаких механизмов для насаждения своей воли государствам, смысл их существования давным-давно поставлен под очень жирный знак вопроса.

По всей видимости, осознавать реальность начали уже и в руководстве ООН. Возможно, пока не в отношении своей организации, а в отношении неких абстрактных «международных институтов», но всё же. Так, генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что международные институты рискуют не справиться с современными вызовами в различных сферах: политических, экологических, экономических и технологических.

Кроме того, Гуттериш призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, который, по его мнению, утратил авторитет и нуждается в изменениях. На самом деле, конечно, ООН нуждается не в изменении. ООН нуждается в разгоне как организация, которая сызмальства не справлялась со своими задачами и обязанностями. Возможно, про наднациональность в современном мире вообще придётся забыть, как это было столетиями, ну или же создать некий орган, который будет иметь возможность оказывать на государства давление независимо от их размера и могущества. Всё это, как вы понимаете, сложно и больше похоже на сказки, так что, увы, первый вариант более реалистичен.