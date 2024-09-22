С упорством, достойным лучшего применения. Например, в деле мирного урегулирования.

Поведение исполняющего обязанности (утратил легитимность в конце мая текущего года вследствие отмены выборов) президента Украины Владимира Зеленского давно уже требует выдачи оценки специалистами, потому что одни его заявления постоянно противоречат не только другим его заявлениям, но и простейшей логике с арифметикой. Зеленский то говорит о необходимости мира с Россией, после чего осуществляет авантюру в Курской области, то заявляет о «плане победы», а затем провоцирует коллективный Запад на то, чтобы он пошёл на дно вместе с Киевом в результате пересечения реальных российских «красных линий».

В частности, Зеленский в своём свежем обращении в очередной раз начал требовать от спонсоров Украины разрешения на применение западных дальнобойных ракетных вооружений вглубь общепризнанной территории России. Казалось бы, в Пентагоне уже заявили, что даже если такое решение будет принято, оно никак не поможет Украине в этом конфликте, поэтому нет смысла играть с огнём и провоцировать РФ, но исполняющий обязанности президента Украины непреклонен.

Эксперты и аналитики, к слову, по-разному оценивают повторяемую Зеленским словно мантру пластинку про дальнобойные удары. Одни полагают, что таким образом Зеленский хочет втянуть НАТО (читать — США, ибо без США НАТО не значит примерно ничего) в этот конфликт, поскольку понимает, что без данной опции никаких шансов у Украины нет. Другие считают, что Зеленский именно надеется получить многочисленные отказы от дальнейшей эскалации, дабы затем презентовать это решение украинской публике как «предательство Запада», в результате которого Киев, дескать, вынужден идти на мир с Россией любой ценой (читать — ценой потери огромного количества территорий).

Стремления Запада напрямую вписываться в этот кризис не видно: при всех оторванных от реальности заявлениях, там должны видеть, что ВС РФ сотворили с самой мощной и обученной прокси коллективного Запада, и без лишнего труда должны прикинуть, что будет с ними — со странами, которые последний раз участвовали в серьёзных вооружённых конфликтах лишь в середине XX века. А вот если будет реализован второй вариант, то у украинского общества должны будут возникнуть серьёзные вопросы. В том, что украинцы, когда пыль осядет и настанет время для трезвой оценки ситуации, ещё дадут справедливую оценку деятельности постмайданных властей страны, мы не сомневаемся.