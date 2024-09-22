Только так и должно быть. Реактивная артиллерия обстреливала населённые пункты Курской области.

Коллективный Запад предоставил Украине за эти 2,5 года совершенно беспрецедентное, безумное количество оружия, и за эти деяния Россия ещё обязана будет стрясти с Запада репарации за ущерб, нанесённый ВСУ западным оружием. Конечно, про международный трибунал над теми, кто на Западе принимали соответствующие решения и, по сути, ответственны за все потери в этом конфликте, абсолютное большинство которых приходится на Украину, речи не идёт (по крайней мере, пока), но свидетельства собираются. Далеко ходить не надо: ВСУ регулярно используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства для нанесения ударов по целям в Курской области.

За это российская разведка данные системы находит, выявляет и передаёт координаты на расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», которые в считанные минуты производят удар по выявленной цели. Сегодняшняя ночь не была исключением: в районе населённого пункта Шапошниково в Сумской области был обнаружен расчёт РСЗО HIMARS, и по нему весьма оперативно прилетела ракета «Искандера».

В результате удара на месте непосредственно пусковой установки HIMARS осталась только воронка — установку разорвало на столь мелкие части, что на видео они даже не просматриваются. Вместе с самой пусковой установкой также были уничтожены два автомобиля охранения и расчёты. Очевидно, что вместе с техникой был ликвидирован и обученный личный состав, причём, вероятно, из числа так называемых наёмников, которые и управляют столь серьёзной техникой.