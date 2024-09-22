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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
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Впервые в мире робот без участия человека провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза. Эксперимент, длившийся 35 дней, состоялся на установке Joint European Torus (JET) — крупнейшем действующем реакторе термоядерного синтеза в Великобритании.

Главную роль в испытаниях сыграл четвероногий робот Spot от Boston Dynamics. Специалисты Оксфордского института робототехники (ORI) оснастили его системами автономной навигации, а инженеры UKAEA — инспекционным оборудованием.

Дважды в день Spot обследовал помещения JET, используя датчики для построения карты объекта, мониторинга условий, обхода препятствий и персонала, а также сбора важных данных. Обычно такие задачи выполняются операторами, управляющими роботом удалённо.

«Это внедрение доказывает, что автономные роботы повышают безопасность и снижают затраты, — отмечает Роберт Скилтон из UKAEA. — Подобные решения нового поколения готовы к использованию на других промышленных объектах, например, при выводе из эксплуатации АЭС, ликвидации экологических загрязнений и устранении последствий стихийных бедствий».

Цель эксперимента — подтвердить надёжность автономных роботов для обслуживания будущих электростанций, работающих на основе термоядерного синтеза. Доступ людей в такие установки ограничен из-за экстремальных условий: радиации, вакуума и высоких температур.

«Проекты, подобные этому, демонстрируют ценность автономных роботов, способных действовать самостоятельно», — говорит профессор Ник Хоус из ORI. — Они связывают науку с реальными сценариями применения и формируют требования, стимулирующие разработку новых алгоритмов искусственного интеллекта и робототехники».

Для UKAEA роботизированная инспекция стала важным шагом на пути к выводу JET из эксплуатации и, возможно, его модернизации для будущих проектов в области термоядерного синтеза. Автономные инспекции — ключевой элемент этого процесса.

Команда из Оксфорда не создавала платформу с нуля. Они использовали готовое оборудование Boston Dynamics и системы предотвращения столкновений, технологии, которые значительно развились за последние годы. Сам Spot уже зарекомендовал себя в разных ролях: уборщика, садовника, охранника и даже артиста, несмотря на конкуренцию со стороны более дешёвого китайского аналога Unitree Go2.

Стоит отметить, что использование роботов-собак на ядерных объектах не является чем-то новым. В мае этого года Spot помогал в выводе из эксплуатации АЭС на севере Шотландии, создавая детальные 3D-модели для планирования работ. Однако UKAEA и ORI заявляют, что их эксперимент — первый в мире случай полностью автономной инспекции реактора термоядерного синтеза.

#робототехника #boston dynamics #термоядерный синтез #реактор
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