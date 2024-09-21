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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что Киев не получил разрешение на удары западным оружием вглубь территории России
Имеется в виду западным оружием.

Поскольку в Киеве сидят люди в высшей степени инфантильные, то они постоянно ищут какое-то чудо, какое-то одно средство, способное изменить всё, сразу и без побочных эффектов. В рамках вооружённого конфликта с Россией действующее киевское политическое руководство перебрало уже несколько десятков таких «чудо-вооружений», которые перевернут ход боевых действий, позволив Украине нарушить логику, математику и статистику.

Несмотря на то, что все такие «чудо-вооружения» не сработали и не сработают, желание чуда в Киеве остаётся. По этой причине политическое руководство Украины пытается выбить из Запада право на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Российское политическое руководство уже объяснило, что такое решение будет означать прямое вооружённое столкновение ВС РФ и западных стран со всеми вытекающими из этого последствиями, и, по всей видимости, предупреждение дошло до адресатов, и разрешение на использование своего оружия для ударов по России Запад Украине не дал.

О том, что разрешение действительно не получено, заявил сегодня исполняющий обязанности (утратил легитимность в мае 2024 года по причине отмены выборов) президента Украины Владимир Зеленский. По его словам, разрешение на использование своего оружия вглубь территории России не дали ни США, ни Британия, ни уж тем более другие страны Запада.

По мнению Зеленского, и здесь тот редкий случай, когда мы с ним согласимся, Запад опасается неконтролируемой эскалации конфликта. Понятно, что в фантазиях Запада было бы идеально сохранить Украину, но ценой собственного благополучия и сохранности никто этого делать, естественно, не станет. Можно, конечно, продолжать заниматься пижонством, заявляя, будто бы Кремль блефует, но мы от себя напомним, что когда Москва в последний раз очертила красную линию по освоению НАТО территории Украины, и эта красная линия была нагло пресечена, началась специальная военная операция, от последствий которой Украина уже, к сожалению, никогда не оправится. На Западе не хотят такой же страшной судьбы для себя: это надо понимать.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Западная пресса полагает, что «план победы» Зеленского заключается во вступлении Украины в НАТО и ЕС
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