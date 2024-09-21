Потери ВСУ, по мнению Зеленского, сильно меньше заявленных в западной прессе. Зато ВС РФ при полном превосходстве во всём, по какой-то необъяснимой причине, якобы несут потери в несколько раз выше ВСУ. Искать логику здесь не надо.

Намедни издание The Wall Street Journal (WSJ) позволило себе выпустить статью, в которой рассказывает о циклопических потерях противоборствующих сторон в рамках украинского кризиса. Мы сейчас не будем обсуждать, каким образом ВС РФ, по версии WSJ, могут нести потери выше ВСУ при учёте тотального превосходства российской армии в артиллерии, бронетехнике, авиации, выучке, разведке и экипировке, поскольку основная часть заметки западного издания всё-таки была посвящена Украине и её демографической ситуации, которая и до конфликта была катастрофической, а то, что происходит сейчас, никакими цензурными словами не описать.

Согласно сведениям WSJ, ВСУ за время конфликта с Россией, начавшегося 24 февраля 2022 года, безвозвратно потеряли 80 тысяч бойцов, и ещё 400 тысяч получили ранения различной степени тяжести, при неизвестном количестве пропавших без вести. Понятно, что цифра крайне занижена, возможно, даже в несколько раз, но даже такое частичное проникновение правды в западное, а через него — в украинское информационное поле заставило исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского немножко запаниковать и переходить в защитный режим.

Выражается этот защитный режим в отрицании указанной в материале WSJ статистической информации. По словам Зеленского, то, что написало WSJ, это ложь, а реальная цифра якобы «намного меньше той, что была опубликована».

Мы не знаем, каким образом заявление Зеленского соотносится с насильственной мобилизацией на Украине, с призывами Киева к западным странам начинать выдавать в страну обратно всех мужчин-беженцев, а также с тем фактом, что ВСУ, и это объективный факт, в разы, если не на порядки, уступают ВС РФ по всем ключевым аспектам: от оснащения до сноровки. Напомним, что специальная военная операция это преимущественно артиллерийский конфликт при поддержке авиации. У Украины, по украинским же сведениям, соотношение артиллерии 1:10 в пользу ВС РФ. Авиации же уже практически нет как явления, тогда как ВКС России каждый день без остановки наносят ракетные и бомбовые удары. Полагаем, сложить 1+1 и, соотнеся факты, сделать логичные выводы о потерях в данном конфликте, насколько тяжёлой бы ни была эта тема, несложно.