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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Панцирь» в панцире: в Сети появилось фото российского зенитного комплекса, закованного в защиту от дронов
Собственно говоря, самые уязвимые места («тубусы» с ракетами) никак не защищены.

Специальная военная операция на Украине не только вызвала необходимость серьёзной милитаризации российской промышленности с целью кратного увеличения выпуска военной продукции, но и вынудила конструировать (выражаясь откровенно, «колхозить») различные защитные системы прямо на местах. За счёт этого в Сети представлено огромное количество военной техники, закованной в самые разные виды самодельной защиты против беспилотников.

В частности, сегодня на просторах социальных сетей стал появляться кадр с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», колёса и задняя часть которого прикрыты металлическими листами.

Насколько эти самодельные приспособления актуальны в данном случае, учитывая, что самая уязвимая часть «Панциря» — непосредственно турель с ракетными «тубусами» и зенитными пушками осталась неприкрытой — вопрос серьёзный. Ответа на него у нас, как у неспециалистов, нет.

Следует отметить, что именно «Панцири-С1» совместно с «Торами» и «Буками» являются основными российскими средствами физического уничтожения беспилотников противника. Зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и уж тем более С-500 применяются для ведения огня по совершенно другим целям: баллистическим ракетам и самолётам.

#россия #украина #политика #боевые действия #«панцирь-с1» #«панцирь»
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