Склада больше нет.

Когда в Киеве на полном серьёзе говорят, что дальнобойные удары по территории России вот точно-точно станут тем самым фактором, который позволит Украине «победить» в текущем конфликте, то у нас всегда возникает по этому поводу очень простой и одновременно сложный (для киевского политического руководства) вопрос. Звучит он примерно так: вот у России есть в тысячи раз больше возможностей по нанесению дальнобойных ракетных ударов вглубь Украины, страны, не в пример меньше России по площади, и наносит она их каждый день по несколько раз, почему же тогда конфликт до сих пор не завершён? И каким образом условный десяток ракет каким-то образом спасёт аховую ситуацию, в которой обнаруживает себя Украина?

Понятно, что ответ на эти вопросы сложный, и понятно, что в Киеве его никто не даст, потому что это моментально разрушит все сказки и иллюзии. Тем временем дальнобойные удары ВС РФ по территории Украины продолжаются. Сегодня, в частности, высокоточным ракетным ударом в порту Одессы был поражён склад боеприпасов, на котором, по имеющимся данным, располагались ракеты и артиллерийские снаряды.

Необходимо понимать, что портовая инфраструктура Украины с самого начала используется в военных целях, и вопрос вызывает только то, почему эта инфраструктура до сих пор не уничтожена полностью, дабы парализовать снабжение ВСУ боеприпасами.

При этом по российским складам тоже время от времени «прилетает», причём порой в очень «жирные» цели. Впрочем, здесь следует помнить, что у России возможности по восполнению боезапаса имеются, и они колоссальны, в то время как официальный Киев полностью зависит от поставок из-за рубежа. Которые, опять же, никак российской армией почему-то не пресекаются.