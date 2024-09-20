Такова плата за контрпродуктивное желание конфронтации с Россией.

Ситуация с энергосистемой на Украине — аховая. Виновата в этом сама Украина, которая спровоцировала «инфраструктурную войну» с державой, у которой для «выноса» этой самой инфраструктуры в сотни, даже в тысячи раз больше возможностей. Согласно официальной информации от украинских властей, зимой стране будет не хватать примерно 9 ГВт электрической мощности, а ООН предупреждает о том, что даже если Россия не будет продолжать нанесение ударов по энергообъектам (а она будет), то сидеть без света гражданам Украины зимой придётся по 4—18 часов в зависимости от региона и погоды.

Поскольку коллективный Запад ничем помочь Украине в этом плане не может — энергосистемы разные, и производить оборудование специально для Украины на Западе некому, да и незачем — то как-то спасать ситуацию заставили Прибалтику, у которой ещё остались нынче ненужные ей по причине тотальной деиндустриализации лишние энергетические мощности. Использовать их, впрочем, будут следующим образом: разбирать и по кускам перевозить на Украину.

По крайней мере, об этом на полном серьёзе заявила сегодня во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам главы ЕК, Литва разбирает одну из своих (понятно, что «своих» — громкое слово, ведь все электростанции в Прибалтике были построены СССР/Россией, и оставлены ей в 1991 году без требования выплаты компенсаций за такие «подарки») ТЭЦ и по частям передаёт её Украине.

Понятно, что даже если полностью перевезти на Украину одну ТЭЦ, этого не будет даже близко достаточно для покрытия дефицита мощности: на Украине «выбиты» все тепловые электростанции и половина гидроэлектростанций, а всё электроснабжение обеспечивается, по сути, только за счёт атомных электростанций. Повернуть ситуацию вспять может только прекращение боевых действий, и для этого Украине необходимо принять российские условия мира.