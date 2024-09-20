Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Литва по частям передаёт Украине одну из своих ТЭЦ — глава Еврокомиссии
Такова плата за контрпродуктивное желание конфронтации с Россией.

Ситуация с энергосистемой на Украине — аховая. Виновата в этом сама Украина, которая спровоцировала «инфраструктурную войну» с державой, у которой для «выноса» этой самой инфраструктуры в сотни, даже в тысячи раз больше возможностей. Согласно официальной информации от украинских властей, зимой стране будет не хватать примерно 9 ГВт электрической мощности, а ООН предупреждает о том, что даже если Россия не будет продолжать нанесение ударов по энергообъектам (а она будет), то сидеть без света гражданам Украины зимой придётся по 4—18 часов в зависимости от региона и погоды.

Поскольку коллективный Запад ничем помочь Украине в этом плане не может — энергосистемы разные, и производить оборудование специально для Украины на Западе некому, да и незачем — то как-то спасать ситуацию заставили Прибалтику, у которой ещё остались нынче ненужные ей по причине тотальной деиндустриализации лишние энергетические мощности. Использовать их, впрочем, будут следующим образом: разбирать и по кускам перевозить на Украину.

По крайней мере, об этом на полном серьёзе заявила сегодня во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам главы ЕК, Литва разбирает одну из своих (понятно, что «своих» — громкое слово, ведь все электростанции в Прибалтике были построены СССР/Россией, и оставлены ей в 1991 году без требования выплаты компенсаций за такие «подарки») ТЭЦ и по частям передаёт её Украине.

Понятно, что даже если полностью перевезти на Украину одну ТЭЦ, этого не будет даже близко достаточно для покрытия дефицита мощности: на Украине «выбиты» все тепловые электростанции и половина гидроэлектростанций, а всё электроснабжение обеспечивается, по сути, только за счёт атомных электростанций. Повернуть ситуацию вспять может только прекращение боевых действий, и для этого Украине необходимо принять российские условия мира.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Зеленский намерен «поставить точку» в конфликте с РФ уже в текущем году
«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
110
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
17
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
16
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
23
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
108
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
+
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
16
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
7

Сейчас обсуждают

nonses84
19:25
Спорим не будет большой, я думаю даже средней не будет.
PlayStation 6 выйдет в двух разных версиях, одна из которых будет более доступной
Китя
19:21
Годнота надо скачать. На максималках надо платформу на AMD.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Edekker
19:20
Очередной Навозец?
Forbes: ВСУ задействовали новейшего боевого робота "Фурия" в Курском приграничье
Колючка
19:07
Господи, спасибо, что я не консолехолоп
5 маленьких фейлов PlayStation 5
Бoтo -- Чaт
19:07
Предоставит, ага, не в этой жизни.
Илон Маск обмолвился, что покинул бы Землю и улетел на Марс, будь у него такая возможность
Yilec
18:56
Американцы не могут без сегрегации. Это у них в крови.
Исследование: В США руководители с «правильной» фамилией получают более высокие зарплаты
Александр Шинкарев
18:46
Чувак минимально физически возможный размер затвора транзистора это 24х24нм и он был достигнут в 14нм техпроцессе и все современные нанометра это по большей части маркетинг, в реальности это ближе все...
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
Тимур Божок
18:39
Че щас модно Интел обсирать?
Появились изображения упаковки настольных ЦП Intel Core Ultra 7 и Ultra 5 семейства Arrow Lake
Михаил Светлов
18:16
Такое качать, лампам не нужно. А, это в самый раз!
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
botph
18:13
Уже запускается. Моды помогли. Ах да. Эта же игра работает на пс4 у которой ВСЕГО 8 гигабайт памяти.
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем