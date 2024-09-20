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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
Делается это для масштабирования производства лайнеров Ту-214.

Как мы уже неоднократно упоминали, в России сейчас, по известным причинам, необходимо ударными темпами восстанавливать гражданское авиастроение, уничтоженное по требованию западных «партнёров» в конце 1990-х — начале 2000-х. Теперь доступ Boeing и Airbus в Россию закрыт по причине введённых коллективным Западом против России незаконных рестрикций («санкций»), а это значит, что если в сжатые сроки не наладить выпуск собственных гражданских самолётов, то придётся пересаживаться на поезда.

В правительстве и непосредственно на производствах это осознают, поэтому не просто болтают языками, но и делают дело на месте. В частности, АО «Туполев» сегодня сообщило о том, что подготовило на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова площадку (цех) под установку огромного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов.

Станок представляет собой гигантский пятикоординатный обрабатывающий центр, позволяющий создавать алюминиево-сплавные авиационные компоненты размером до 24 метров. Пока что до его установки ещё далеко: поставка станка на завод ожидается в начале следующего года, а уж сколько времени займёт его установка, наладка и начало работы — можно только гадать.

Как отмечает «Туполев», станок закупается преимущественно с целью наращивания производства гражданских лайнеров Ту-214. Напоминаем, что Ту-214 является одной из надежд российской гражданской авиации наряду с МС-21, SJ-100, Ил-96-400 и Ил-114-300.

#россия #авиация #промышленность #авиастроение #станкостроение #станки
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