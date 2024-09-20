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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ослабили» Россию: Генсек НАТО заявил, что 2 % ВВП уже недостаточно для поддержания обороноспособности альянса
Всё так, как и следовало ожидать.

Как мы прекрасно помним, когда коллективный Запад вписывался в украинский кризис на стороне Киева, официально провозглашённой целью этого действия было «ослабление» и «сдерживание» России. Расчёт стран НАТО базировался на заведомо ложных отчётах об экономическом и военном потенциале РФ без учёта такой переменной, как возможность перехода страны на военные рельсы вкупе с невозможностью (по крайней мере, в приемлемые сроки) такого перехода ни в одной западной стране.

Добиться своей цели западным странам не удалось ни по какому из критериев: экономическое взаимодействие РФ очень быстро перенаправилось с Запада на Восток, военная промышленность, когда стало понятно, что просто так коллективный Запад не даст России добиться своих целей на Украине, вышла на режим полной мощности с постоянным масштабированием производства, а вооружённые силы увеличиваются, получая колоссальный боевой опыт, которого на данном этапе (и в перспективе тоже не будет) нет ни у одного другого государства.

И вот, косвенно тот факт, что вместо ослабления РФ у НАТО получилось её усиление, признал уходящий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, расходов в 2 % ВВП от членов альянса уже недостаточно для поддержания его обороноспособности. Лишь две трети членов НАТО, добавил генсек, вообще достигают этого показателя, а альянсу необходимо больше средств, чтобы «усилить наш оборону» и «сделать систему сдерживания эффективнее».

Здесь необходимо добавить словам Столтенберга небольшой, но важный контекст. 2 % ВВП перестало хватать не только потому, что РФ нарастила свой военный потенциал и получила колоссальный боевой опыт, но и потому, что ВВП западных стран в реальности либо стагнирует, либо уменьшается вследствие экономической конфронтации с Россией. Кроме того, западный политический класс настолько привык жить в вымышленном мире и существовать в информационном «пузыре», что до сих пор не может осознать тот факт, что военная промышленность по щелчку пальцев не наращивается: то, что десятилетиями сокращалось, нужно каким-то образом восстанавливать, а обученных кадров в той же Европе уже давно нет, готовить их толком некому, сырьё, не говоря уже про энергию, стоит огромных денег. При таких вводных наращивать военное производство можно разве что на бумаге. Реальную возможность наращивания военной промышленности имеют разве что США, которые являются одними из бенефициаров происходящего кризиса.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #нато
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Западная пресса считает, что пора начинать задавать «неудобные» для Запада вопросы по украинскому кризису
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