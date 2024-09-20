Самый неудобный из них — можно ли в этом конфликте (да и в любом другом) победить Россию?

Когда-то давным-давно, примерно до распада СССР/России, на Западе действительно существовал плюрализм в средствах массовой информации, а в эфире новостных программ можно было услышать критику действий властей. Затем, когда в мире установился однополярный миропорядок, нужда в альтернативном мнении отпала, и совсем туго гайки были закручены уже после терактов в 2001 году в Нью-Йорке, считающихся новой точкой отсчёта в истории США с их падением в сторону тоталитаризма.

Как вы понимаете, отсутствие альтернативного мнения плохо влияет на политические элиты и правящий класс государства: они начинают вариться в приятном для себя информационном «пузыре», который зачастую никакого отношения не имеет к реальности. Именно исходя из данных из этого «пузыря» коллективный Запад оценивал экономический потенциал России и критически просчитался, вводя против РФ незаконные односторонние рестрикции («санкции»), а также совершенно неправильно истолковал цели и средства ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине.

Всё это привело к трём реальным обстоятельствам: к утрате Западом своего статуса основного центра силы, к неиллюзорной перспективе утраты Украиной своей государственности в полном объёме, а также к осознанию того факта, что один только российский военно-промышленный комплекс по объёму производимой продукции (за исключением разве что авиации) многократно превосходит весь совокупный коллективно-западный.

И вот, издание Politico, которое архисложно заподозрить в пророссийских настроениях, заявило о том, что западному обществу и средствам массовой информации надо начинать задавать «неудобные» для западного политического класса вопросы. По крайней мере, так считает обозреватель Politico Джейми Деттмер, утверждающий, что сейчас на Западе сформировалась колоссальная проблема отсутствия контраргументов по любому вопросу, включая и украинский кризис. Так, Деттмер призывает начать интересоваться тем, а возможно ли вообще Западу хоть как-то выйти из этого кризиса, сохранив своё лицо.

Проще говоря, журналист призывает своих коллег быть журналистами, а не рупорами пропаганды низкого качества. Весьма серьёзный призыв, который очень много значит. А связано желание знать правду исключительно с тем, что западные, в первую и последнюю очередь европейские страны, сейчас очень сильно расплачиваются за конфронтацию с Россией, которая им была совершенно не нужна и невыгодна. Скрывать это уже невозможно, поэтому мы и видим призыв, подобный вышеуказанному.