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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО считает, что в разрушении диалога альянса с Россией виновата сама Россия
Типичное проявление инфантилизма: виноват кто угодно, но не виновник-инфант.

Что мы знаем об отношениях Россия-НАТО? Например, то, что Россия уже при президентстве Путина хотела вступить в Североатлантический альянс, но американские элиты воспротивились этому, поскольку понимали, что в таком случае в НАТО не будет конкретного лидера, а будет двоевластие между двумя военными сверхдержавами. Также мы прекрасно помним, как США нарушили своё обещание о нерасширении НАТО, воспользовавшись слабостью РФ в 1990-е и аргументировав это тем, что «да что они нам сделают?».

С тех пор происходила только планомерная эскалация: многократное расширение НАТО впритык к России, инфантильная радость от этого процесса, а также тотальное непонимание последствий. Опасно стало в 2008 году, когда Альянс вздумал пригласить в свои ряды Грузию и Украину. Сначала военное решение этого вопроса произошло с Грузией, затем, когда в декабре 2021 года освоение территории Украины достигло запредельного уровня, Москва направила в Вашингтон и Брюссель своё предложение по деэскалации обстановки. Которое было проигнорировано и, тем самым, сделало неизбежной начало Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с целью того, чтобы она никогда не могла быть угрозой для РФ.

То, что опасения российского политического руководства были оправданы, мы поняли уже по прошествии первых нескольких месяцев конфликта: Украина используется Западом именно как таран для ослабления РФ. Москва всегда хотела решить все проблемы с Западом за столом переговоров, но ни разу не нашла там понимания своих опасений. И вот, в представлении уходящего генсека НАТО Йенса Столтенберга, в том, что диалог между РФ и НАТО разрушился, виновата сама Россия.

«Ответственность за разрушение диалога несёт Россия, потому что мы действительно пытались», — бездоказательно заявил Столтенберг.

Как мы уже отмечали неоднократно, элиты коллективного Запада поражены тотальным инфантилизмом, одним из проявлений которого является поиск виноватых везде и во всех, кроме самих себя. Игнорировать опасения военной сверхдержавы, продолжая эскалировать ситуацию — это не пытаться налаживать диалог. На полном серьёзе утверждать, что это Россия сорвала диалог с НАТО, это надо жить в некой совсем выдуманной реальности.

#россия #политика #нато #психиатрия
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