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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Воркуте появится предприятие по производству удобрений
Не особо рациональное решение по целому ряду причин.

На протяжении десятилетий Воркута являлась именем нарицательным: как некогда активно развивавшимся населённым пунктом, ныне находящимся в запустении. Вероятно, руководство города начало осознавать, что простое освоение бюджета ситуацию не исправит, и нужно на эти бюджетные средства хотя бы начинать что-то строить. Так, в перспективе, пусть и весьма отдалённой, в Воркуте появится завод по производству удобрений.

Завод будет представлять собой новый комплекс проекта «Ворктинского газохимического комплекса», на котором будут выпускать аммиак и карбамид в количестве 1,2 млн тонн и 1,7 млн тонн соответственно.

Как мы уже отметили в первом абзаце, перспективе ввода предприятия в эксплуатацию крайне отдалённая: только в 2025 году будет подготовлен проект завода, и лишь в 2031 году его планируют ввести в эксплуатацию.

Насколько целесообразно в Воркуте строительство энергоёмких предприятий, которые вполне можно построить в более экономически выгодных местах, вопрос, как вы понимаете, риторический.

#россия #промышленность
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