Правильная реакция. Каждый еврофункционер должен трястись и хорошенько думать своей головой.

Сегодня Европарламент продемонстрировал, что он очень хочет ввергнуть Европу в пламя войны, причём, возможно, даже ядерной. Иначе трактовать голосование по резолюции (носит рекомендательный, а не обязательный характер), призывающей страны-члены Евросоюза снять с Украины все ограничения на нанесения ударов вглубь территории России, невозможно.

Интересовался ли Европарламент мнением населения Евросоюза по данному вопросу и перспективе, вопрос, как вы понимаете, риторический. Зато спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подробно расписал, что может произойти в случае реализации призыва Европарламента, и что он сам должен сделать после проведения такого голосования.

Как справедливо отметил Володин, победа во Второй мировой войне далась России (тогда называлась Советским Союзом) колоссальной ценой, и она была, по сути, единоличной: другие участники конфликта, называя вещи своими именами, примазались к советской победе. В России, добавил Володин, знают, что такое война, и если призыв Европарламента будет реализован, то РФ даст «жёсткий ответ с использованием более мощного оружия», и ни у кого на этот счёт не должно быть никаких иллюзий и сомнений. А чтобы звучать убедительнее, Володин напомнил, что российская стратегическая баллистическая ракета с ядерными боеголовками «Сармат» долетает до Страсбурга, в котором заседает Европарламент, всего за 3 минуты 20 секунд.

От себя напомним, что это первая поистине российская «красная линия», которая прямым текстом очерчена российским политическим руководством. Пересечением этой линии является прямое вовлечение западных стран в данный кризис на стороне Украины, а нанесение ударов дальнобойными ракетами по территории России возможно только с участием западных средств и специалистов. Все другие «красные линии» на самом деле рисовал для себя сам коллективный Запад, впоследствии выдавая их за российские «красные линии», которые Москва якобы не соблюдает. Следует не забывать о том, что предыдущей красной линией Кремля было продолжение освоения территории Украины со стороны США и НАТО. Ответом на игнорирование предупреждений Москвы стала специальная военная операция, в результате которой Украина потеряет государственность, а Запад до критического уровня опустошил свои арсеналы, оголив собственную оборону. В такой ситуации весьма наивно и недальновидно со стороны западных функционеров считать, будто Кремль блефует. Просчёт в анализе может стоить больших, страшных и непоправимых последствий.