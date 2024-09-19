Так, может, надо прекратить их строить, и вместо этого удешевить хотя бы «двушки»?

Несмотря на то, что в России постоянно говорят о проблемах с демографией, никто при этом почему-то не хочет копать вглубь этой проблемы. Люди не размножаются не потому, что им очень сильно недоставало семейного капитала, который в масштабах трат на ребёнка за весь период его взросления это сущие копейки, а в первую очередь потому, что у них попросту нет для этого необходимых условий.

В первую очередь это касается, нет, не неуверенности в завтрашнем дне (её при капитализме нет ни у кого, нигде и никогда), а жилищного вопроса. Молодой семье надо где-то жить, при этом не отдавая львиную долю зарплат обоих родителей на покрытие безумных процентов по ипотеке. При всём этом в России продолжают строить однокомнатные квартиры, занимающие значительную долю в жилищном фонде страны и «отжирающие» площади у двух- и трёхкомнатных квартир, делая тем самым и их дороже. Как вы понимаете, однокомнатные квартиры непригодны для жизни даже двух человек, не говоря уже о семье с детьми, и вот, сегодня об этом заявил сенатор (член Совета Федерации) от Магаданской области Анатолий Широков.

По словам Широкова, однокомнатные квартиры — это «путь в никуда», и продолжение строительства «однушек» портит российские демографические показатели.

«В структуре строящегося жилья нам необходимо снижать удельный вес однокомнатных квартир», — заявил Широков, совершенно справедливо отметив, что такое жильё непригодно для расширения семьи.

Следует понимать, что проблема жилья может быть решена только при его избыточном строительстве, а такового пока даже близко нет. По современным выработанным обществом стандартам, на каждого члена семьи (включая родителей), независимо от его возраста, должна быть своя отдельная комната. Проще говоря, семья из трёх человек должна жить даже не в двух-, а в трёхкомнатной квартире, и эти квартиры должны быть доступны молодым семьям и без грабительских ипотек (посредством значительного снижения налоговой нагрузки на родителей, причём пропорционально количеству детей). Хоть современная Россия по темпам строительства жилья опередила даже самые «жирные» в этом плане советские времена, но этого всё равно критически недостаточно, учитывая, что молодые семьи всё-таки предпочитают жить в городах. Так-то, безусловно, более правильным в российских реалиях решением была бы покупка участка и строительство на нём частного дома: этот вариант всегда был многократно более выгодным по соотношению стоимость/площадь.