Европарламент не хотел бы ещё рассказать, какие последствия за это понесёт Европа? Может, голосовали бы тогда иначе?

Историки будущего ещё сломают головы, пытаясь объяснить маниакальное желание коллективного Запада сгореть в пламени войны, которое он сам сейчас и раздувает. Тотальное непонимание ситуации, связанных с ней рисков, отсутствие примитивного чувства самосохранения, в конце концов. Всё это по щелчку пальцев может очень плачевно закончиться. Но агрессивная политика Евросоюза, которая уже стоила ему экономического благополучия, к которому он уже никогда не вернётся по причине появления конкурентов и по причине утраты дешёвых энергоресурсов из России, продолжается.

Так, сегодня Европарламент принял резолюцию по Украине, содержащую призыв к странам-членам Евросоюза снять все ограничения на удары ВСУ вглубь территории России. Как отмечается, за возможность ответного удара РФ вглубь территория стран-членов Евросоюза (а именно это должно подразумеваться в данном голосовании) проголосовали аж 425 депутатов Европарламента. Против высказались лишь 131, а ещё 63 воздержались. Проще говоря, перевес тех, кто хотят большой беды в Европе, 2:1.

Единственное, что пока спасает Евросоюз, это то, что резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер. Проще говоря, это не приказ, а призыв. На который все, кто ещё сохранили здоровое чувство самосохранения, должны ответить однозначно: нет.