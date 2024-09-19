Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европарламент призвал страны-члены ЕС снять с Украины все ограничения на удары вглубь территории России
Европарламент не хотел бы ещё рассказать, какие последствия за это понесёт Европа? Может, голосовали бы тогда иначе?

Историки будущего ещё сломают головы, пытаясь объяснить маниакальное желание коллективного Запада сгореть в пламени войны, которое он сам сейчас и раздувает. Тотальное непонимание ситуации, связанных с ней рисков, отсутствие примитивного чувства самосохранения, в конце концов. Всё это по щелчку пальцев может очень плачевно закончиться. Но агрессивная политика Евросоюза, которая уже стоила ему экономического благополучия, к которому он уже никогда не вернётся по причине появления конкурентов и по причине утраты дешёвых энергоресурсов из России, продолжается.

Так, сегодня Европарламент принял резолюцию по Украине, содержащую призыв к странам-членам Евросоюза снять все ограничения на удары ВСУ вглубь территории России. Как отмечается, за возможность ответного удара РФ вглубь территория стран-членов Евросоюза (а именно это должно подразумеваться в данном голосовании) проголосовали аж 425 депутатов Европарламента. Против высказались лишь 131, а ещё 63 воздержались. Проще говоря, перевес тех, кто хотят большой беды в Европе, 2:1.

Единственное, что пока спасает Евросоюз, это то, что резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер. Проще говоря, это не приказ, а призыв. На который все, кто ещё сохранили здоровое чувство самосохранения, должны ответить однозначно: нет.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
ЕС выделил 160 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
23
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
478
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
48
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
37
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
12
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
6
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
8
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
1

Сейчас обсуждают

Владислав
15:09
Когда рассчитывали ядерную зиму , исходили из сценария массовых пожаров , которые должны возникнуть, а не пыли и взвеси. Радиоактивной пустыни не будет, если всё подорвать, а вот ядерная зима таки да.
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
Лев Сотников
15:09
Зачем на этом утиле тестировать, надо брать самое мощное железо которое поддерживает ддр3, типа Е5 2697V3 и с видеокартой RTX4080
Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
Апшеронский скакел
15:09
Админы, забаньте уже специалиста из ципсо под пиками: 57ar7up, Бахтиер Кудратуллаев и Станислав Богданов
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Бахтиер Кудратуллаев
15:08
получается 70% процентов населению страны авто не потянуть, если не воровать. мммм скрепненько. действительно зачем челяди автомобиль. а ну вали на свой слад, иш чо машину захотел. авто только для эли...
«АвтоВАЗ» намерен продавать Lada Aura по цене свыше 3 млн рублей
Alex Z
15:07
ты сейчас о какой стране кукарекнул болезный бандерлог?)) у некроины хоть что то свое еще осталось?))) или клоун продал всех на 10 поколений вперед если конечно будут эти 10 поколений)))
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Апшеронский скакел
15:04
Только после вас хохлов, обязательно пожалуемся
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
swr5
15:04
Лично я жду сначала новую мат. плату, а потом возьму 9900X.
Продажи новых процессоров AMD Ryzen 9000 оказались катастрофическими
OgoGoLog
15:04
Себе оставь, клоун. Все мои слова переврал. Чем дороже автомобиль, тем он дороже в обслуживании и пара зарплат в год будет уходить только на поддержания состояния автомобиля. Твой работник склада потя...
«АвтоВАЗ» намерен продавать Lada Aura по цене свыше 3 млн рублей
ARGUMENT_600
15:01
На фоне того, что сейчас на заглавной сайта, эпические мучения с Линуксом выглядят весьма забавно.
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
Роман Кудлай
15:01
Чувак никак не может научиться делать скриншоты для свои "статей".... Я не уверен, что он в туалет ходит после того, как снимет штаны, а не наоборот, а тут он пытается установить операционку на свой П...
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем