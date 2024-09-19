160 млн на мирные дела, сотни миллиардов на оружие, из-за которого и приходится тратиться на мирные дела. С логикой в ЕС давно не дружат. Если вообще когда-то дружили.

Несмотря на то, что ВС РФ ещё работать и работать над обесточиванием Украины и, как следствие, над парализацией её военно-промышленных возможностей, ныне сведённых разве что к производству дронов в подвалах школ, больниц и жилых домов, в Евросоюзе уже сейчас пытаются разжалобить среднестатистического европейца, рассказывая о лишениях, через которые проходит Украина.

Казалось бы, чтобы Украина перестала проходить через колоссальные лишения, Евросоюз должен перекрыть поставки вооружений и денег в страну, тем самым напрямую финансируя её вооружённое сопротивление российской специальной военной операции, и, как следствие, продлевая конфликт, который всё равно в любом случае закончится известным результатом. Но это слишком сложная цепочка размышлений, поэтому в Евросоюзе предпочитают не бороться с причиной, а заваливать деньгами последствия.

Так, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с нескрываемой гордостью объявила о выделении 160 млн евро, из которых 100 млн — это прибыль от замороженных российских активов — на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Поможет ли это, учитывая, что ВС РФ в любой момент по щелчку пальцев могут осуществить очередной массированный ракетный и беспилотный удар, вопрос, как вы понимаете, риторический. Ещё весной этого года руководство Украины заявляло, что ущерб энергосистеме Украины составлял более 1 миллиарда долларов (и это, как вы понимаете, в несколько раз заниженная цифра, дабы не повергать граждан страны в шок). Ключевая проблема здесь, впрочем, не деньги, а промышленные возможности по восстановлению энергосистемы. У Украины таковых нет, Россия будет восстанавливать энергосистему только после окончания конфликта и только на территориях, которые официально и общепризнанно отойдут к ней, а Европе явно и без Украины есть, чем заниматься в плане энергетического производства. Ситуация тяжёлая, решаться она будет годами, и то, что Украину и её жителей об этом не предупреждают, это повод задуматься.