В каком мире живёт руководство тольяттинского производителя, большущий вопрос.

Давайте смотреть правде в глаза: покупка нового автомобиля в России стала если не недоступной, то, как минимум, очень «кусачей» по цене. Связано это с дешевеющим рублём, уходом западных автопроизводителей и снижением конкуренции на российском рынке, повышением утильсбора, являющегося, по сути, заградительной пошлиной, а также патологическим желанием автолюбителей приобретать автомобили в кредит, вызывая тем самым искусственный спрос в ситуации, когда реально автомобиль пользователю с финансовой точки зрения недоступен.

По причине, внятного и убедительного объяснения у которой нет, цены взлетели и на автомобили российского производства, которые легко могут оцениваться в 1,8 млн за машину класса B в минимальной комплектации, да ещё и с механической трансмиссией.

И вот, оказывается, что аппетитам того же «АвтоВАЗа» ещё есть, куда расти. В частности, автомобиль Lada Aura, являющийся более роскошной, если так вообще можно выражаться в контексте данного бренда, версией Lada Vesta — с удлинённой колёсной базой и большим пространством на задних пассажирских сиденьях, а также дорогой отделкой салона и качественной аудиосистемой — и вовсе оценивается производителем более чем в 3 миллиона рублей. Об этом заявил руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По замыслу «АвтоВАЗа» и правительства России, Lada Aura станет «членовозом» — машиной для государственных чиновников среднего звена. Проще говоря, государство будет покупать у «АвтоВАЗа» автомобили по заведомо высокой цене, чтобы пересаживать на них чиновников с иностранных машин класса C и D. В планах производителя также начать выпуск Lada Aura в более простой комплектации — для такси. Интересно, сколько будет стоить именно такая версия, главным преимуществом которой, напомним, является более длинная колёсная база и, как следствие, более высокий комфорт для всех, кто находится в машине.