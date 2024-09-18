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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генассамблея ООН потребовала от Израиля выйти с оккупированных территорий Палестины
Израиль предсказуемо проигнорировал это требование. Как поступила бы на его месте совершенно любая страна. К вопросу о смысле существования ООН.

Смысл существования Организации Объединённых Наций (ООН), учитывая, что ни одна даже региональная держава, не говоря уж о великих и сверхдержавах, даже думать не собирается о том, чтобы следовать её правилам, постоянно становится предметом споров, которые уже больше похожи не на споры, а на недоумения. В частности, очередное недоумение по поводу смысла существования ООН будет озвучиваться сегодня.

Ведь именно сегодня Генассамблея ООН проголосовала за требование к Израилю о выходе с оккупированных палестинских территорий. За эту резолюцию проголосовали 124 государства, против 14, а 43 воздержались. Следует понимать, что решения Генассамблеи ООН не носят обязательного характера, и Израиль сразу же этим обстоятельством воспользовался, отвергнув принятую данным органом ООН резолюцию.

На самом деле, Израилю, который пользуется беспрецедентным покровительством Соединённых Штатов, безразличны даже обязательные к исполнению решения Совета Безопасности ООН. Иначе бы израиле-палестинский кризис уже давным-давно был решён.

Строго говоря, будущее у ООН крайне безрадостное: организацию, скорее всего, в перспективе ожидает разгон с её заменой на что-то, что будет действительно способно поддерживать международный мир и порядок под страхом обязательных для всех рестрикций и жёстких эмбарго. И никто, независимо от силы и положения, не должен быть от этого застрахован.

#политика #израиль #палестина #оон
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