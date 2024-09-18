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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Иран в октябре может подписать с Россией договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
И вот это уже многое поменяет.

К чему привела конфронтационная внешняя политика коллективного Запада? Исключительно к дестабилизации самими же собой охраняемого миропорядка и к сближению государств, так или иначе этим коллективным Западом обиженных. Проще говоря, глупость и недальновидность привели к усилению государств, которые Запад считает своими оппонентами, и теперь по этому поводу можно разве что кусать локти.

В частности, если бы не агрессивная политика США и ЕС, то никакого сближения России с Ираном бы не произошло, но теперь это реальность, которую придётся принимать в расчёт. И уровень партнёрства Москвы с Тегераном, к слову, настолько высок, что в следующем месяце, как передаёт иранское издание Tasnim, планируется подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном.

Согласно имеющимся у Tasnim сведениям, подписание документа произойдёт в Казани в рамках саммита БРИКС. Вообще, на этот саммит, который пройдёт с 22 по 24 октября, возлагаются большие надежды, и бытует мнение, что после его проведения в мире начнутся радикальные преобразования. Впрочем, здесь лучше не «раздувать» никаких надежд, дабы потом не оказаться в ситуации, когда собственные фантазии не сбылись, и из-за этого расстраиваться.

#россия #политика #иран
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