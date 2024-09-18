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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Япония в августе этого года резко нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию
А запчастей и автомобильных комплектующих — почти на 20 %.

Когда страны коллективного Запада вводили против России незаконные односторонние рестрикции, по привычке неверно именуемые «санкциями», в российском обществе тешилась надежда на то, что хотя бы Япония и Южная Корея окажутся умнее Европейского союза и, поскольку не управляются неким коллективным разумом, продолжат сотрудничать с РФ в технологической сфере. В частности, в автомобилестроении.

Но, к сожалению, на деле ни Япония, ни уж тем более Южная Корея не являются суверенными государствами, а потому — не могут позволить себе принимать выгодные решения в своих собственных интересах. Как итог, официальные поставки японских и корейских автомобилей и другой продукции в Россию прекратились, из-за чего их приходится закупать окольными путями по более высоким ценам.

Впрочем, Япония всё же, по всей видимости, начала осознавать, какой рынок потеряла, поэтому начала тихонько восстанавливать поставки. Так, согласно данным японского Министерства финансов, Страна восходящего Солнца в августе текущего года увеличила поставки автомобилей в Россию на 25,6 % по сравнению с августом 2023 года. Кроме того, на 19,8 % выросли поставки запчастей и автомобильных комплектующих.

О каких автомобилях и запчастях, впрочем, идёт речь, не сообщается. Известно, что Япония в августе 2023 года в добровольно-принудительном порядке присоединилась к незаконным «санкциям», запрещающим поставки в Россию автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра и гибридных автомобилей.

#россия #политика #санкции #экономика #автомобили #япония
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