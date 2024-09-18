Тысячи таких беспилотников уже отправлены в зону боевых действий.

Пожалуй, не скажем ничего радикально нового, если отметим, насколько важны беспилотники в рамках специальной военной операции. Про это уже написано столько текстов, что лишний раз поднимать данную тему уже не комильфо. Главное, что важность производства дронов осознают как общегосударственные и региональные власти, так и непосредственно производители.

В частности, в Хабаровске нарастили выпуск боевых беспилотников «Велес» для нужд вооружённых сил в зоне боевых действий. Как сообщает производитель, с момента начала активного производства данных беспилотников в феврале текущего года и по сей день в зону боевых действий были поставлены несколько тысяч «Велесов».

Отличительной особенностью дрона является его устойчивость при сильных порывах ветра, достигнутая за счёт использования карбоновых двухлепестковых пропеллеров. Разработка дронов «Велес» началась год назад, и вот, с конца зимы текущего года они активно поставляются в войска. Производитель получает обратную связь и вносит требуемые операторами изменения в новые партии.

Насколько эти дроны можно считать отечественными, впрочем, осталось тайной за семью печатями. В России, безусловно, производятся и печатные платы, и контроллеры, и прочие микроэлектронные компоненты, но явно не в тех объёмах, которые требуются промышленности. Ещё на момент заступания на должность министра обороны Андрей Белоусов отчитывался перед президентом России о том, что локализация производства БПЛА в стране чудовищно низкая, что в случае нарушения поставщиками своих обязательств может привести к большим проблемам. Сдвинулось ли в этом направлении что-нибудь с мёртвой точки, пока судить рано.