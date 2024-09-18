Преимущественно высокотехнологичных.

Вопреки расхожему мнению, Москва является не только финансовым, но и вполне себе одним из промышленных центров России. Особенно это стало заметно в последние три года, когда предприниматели стали запускать в столичном регионе большое количество предприятий и заводов, призванных в том числе обеспечить импортозамещение выбывших в результате незаконных рестрикций («санкций») западных производителей.

И вот, сегодня стало официально известно, что каждый год в Москве открываются 50 средних и крупных, а также 100 малых предприятий и заводов. Об этом сообщил руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По словам Гарбузова, данный результат достигается за счёт благоприятного инвестиционного климата, а также городской поддержки и содействию при создании новых площадок. Как отметил чиновник, только в особой экономической зоне «Технополис Москва» площадь производств перевалила за 300 тыс. квадратных метров.

Преимущественно в Москве открываются медицинские и фармацевтические предприятия, а также высокотехнологичные производства, занимающиеся, в частности, производством зарядных станций для электрического транспорта.

Как отметил Гарбузов, в Москве сейчас работают свыше 4,2 тысяч промышленных предприятий, обеспечивающих 725 тысячи рабочих мест.