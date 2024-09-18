Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве ежегодно открывается примерно 150 малых, средних и крупных заводов
Преимущественно высокотехнологичных.

Вопреки расхожему мнению, Москва является не только финансовым, но и вполне себе одним из промышленных центров России. Особенно это стало заметно в последние три года, когда предприниматели стали запускать в столичном регионе большое количество предприятий и заводов, призванных в том числе обеспечить импортозамещение выбывших в результате незаконных рестрикций («санкций») западных производителей.

И вот, сегодня стало официально известно, что каждый год в Москве открываются 50 средних и крупных, а также 100 малых предприятий и заводов. Об этом сообщил руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По словам Гарбузова, данный результат достигается за счёт благоприятного инвестиционного климата, а также городской поддержки и содействию при создании новых площадок. Как отметил чиновник, только в особой экономической зоне «Технополис Москва» площадь производств перевалила за 300 тыс. квадратных метров.

Преимущественно в Москве открываются медицинские и фармацевтические предприятия, а также высокотехнологичные производства, занимающиеся, в частности, производством зарядных станций для электрического транспорта.

Как отметил Гарбузов, в Москве сейчас работают свыше 4,2 тысяч промышленных предприятий, обеспечивающих 725 тысячи рабочих мест.

#россия #политика #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Пашинян заявил, что Армения хочет продолжать вести торговлю с Россией
«Туполев» создаст конструкторский центр с целью модернизации лайнера Ту-214
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
16
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
15
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
369
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
37
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
79
Трекер привычек в Notion - как отслеживать полезные привычки и приучить себя к тому, что нужно
2

Сейчас обсуждают

The Lamer
15:49
"Но толку от них не стало после перехода звучек на PCI шину - усилителя уже в звучке не было, пришла эра активных колонок (у меня первыми из таких были Verbatim)." Ну здрасте. Звуковых с усилителем на...
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
Китя
15:45
12400 слабее почти в 2 раза чем 7800x3d. 11-12% это терпимо. а когда 45-50%. Это уже повод для Апгрейда.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
FelsheR-BANz
15:41
Так сфотай свои 14900K и 4090, или ты тоже из нетрадиционных звездоболов? Тут основная ошибка, что товарисчь написал 12400ф, а не 7500ф. Про интел на оверру нельзя хорошо. Скоро в бан будем за это по...
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Робин Гудеичь
15:40
"А когда народ сам, кого то, хоть в одной стране мира смещал?))" Народ может, но для этого, должно быть ядро из бывших или действующих силовиков, поддерживающих мятеж, что бы могли организовать толпу,...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
FelsheR-BANz
15:38
ты так все заготовки не вываливай, у нас тут дури много, может картинок не хватить.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Сергей Анатолич
15:37
Конечно, так и будет. На Xbox практически все эксклюзивы полностью в перый день в Game Pass появляются, а у Sony вон до сих пор фул версия God of War Ragnarök за деньги продаётся. Да и ценовая политик...
Square Enix признаёт неудачи с эксклюзивами для Sony и меняет стратегию выпуска игр
Andrey Kovalchuk
15:37
Ой, чой-то как всё интересно. А раньше такое вообще когда-то было, чтобы настолько заранее уже начинали "солому стелить"? А не потому ли это, что если бы 4090 и 5090 оказались в продаже вместе, то пос...
NVIDIA решила прекратить выпуск GeForce RTX 4090, хотя до релиза GeForce RTX 5090 ещё далеко
Александр Еремеев
15:36
Нам вообще ни о чем не говорит название ядер. Будь они хоть "Лэйк", хоть "Коре", хоть "Ков", хоть "Блевота лейк". Все эти утечки лишь жалкая попытка привлечь к себе внимание и создать видимость перспе...
Intel работает над архитектурой следующего поколения Cobra Core
Китя
15:35
Так проверяем процессоры. а не мощность видеокарт.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Cowboy Huggies
15:34
Для меня вархаммер это в первую очередь игра-стратегия, которая вполне ничего, а тут выпустили какой-то непонятный шутер, поиграл 15 минут и захотел его уже удалить.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем