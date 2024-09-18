Кто бы мог подумать.

Мировоззрение лимитрофов, вернее, их политических элит, зачастую очень сильно искажено. Привыкнув к тому, что государство, оказывающее на них наибольшее политическое и экономическое влияние, по старой памяти и по доброте душевной закупает товары их производства, эти элиты начинают всерьёз верить в то, что эти товары очень высокого качества и будут «только в путь» расходиться по всему миру. Обычно элиты лимитрофов, которые слишком сильно верят в собственные сказки, впоследствии ожидает холодный отрезвляющий бодрящий душ суровой действительности, но к тому моменту становится слишком поздно.

Вот, например, Армения, которая поставляет свои товары в Россию и другие государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и благополучие которой зиждется исключительно на открытости именно этих рынков, и продукция которой на самом-то деле больше нигде и ни за какие деньги не нужна: в Европе полно своих производителей, и лишняя конкуренция, вопреки мантрам в пользу бедных о свободном рынке, им совершенно не нужна.

Несмотря на крайне странное и нарушающее национальные интересы Армении поведение её премьер-министра Никола Пашиняна, в плане экономики он ещё не утратил связь с реальностью и осознаёт тот факт, что терять российский рынок Еревану нельзя. Так, по словам Пашиняна, Армения не собирается разрывать экономические отношения ни с Россией, ни с ЕАЭС в целом.

Проще говоря, Пашинян хочет вести себя как Украина «на минималках»: получать преференции на российском рынке, и при этом позволять себе вести себя крайне вызывающе — ратифицировать Римский статут МУС, проводить учения НАТО, всячески заискивать перед коллективным Западом и многое другое. Почему Москва позволяет Армении проводить двустульную политику, вопрос открытый. Видимо, пока что России не до этого. Здесь, впрочем, главное, чтобы когда станет «до этого», не стало слишком поздно. Отсутствие оказания необходимого, отрезвляющего и приводящего в меридиан давления на лимитрофов уже привело к проблеме Украины, к проблеме Прибалтики, а также к проблеме Финляндии, и все эти проблемы рано или поздно так или иначе придётся решать.