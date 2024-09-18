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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М вышла на режим полной нагрузки
Раньше такие вещицы закупались у того же Siemens. Теперь Siemens остался без российского рынка.

Как вы прекрасно знаете, тепловые электростанции отличаются крайне невысоким коэффициентом полезного действия. Решить эту проблему можно двумя способами: превращая ТЭС в ТЭЦ, снимая отработавшее в котлах тепло для нагрева воды для нужд горячего водоснабжения и отопления близлежащих населённых пунктов, а также устанавливая газотурбинные силовые установки, которые являются первым звеном в цепи преобразования энергии топлива в полезную электрическую и тепловую энергию.

Делается это следующим образом: на электростанциях устанавливаются газовые турбины, раскручиваемые сжиганием в их камерах сгорания природного газа, и они, в свою очередь, вращают валы генераторов. Затем отработавшие в турбинах раскалённые газы направляются в котлы, в которых техническая вода вскипает и, образуя пар высокого давления, вращает уже стандартные турбины турбогенераторов. За счёт этого, по сути, КПД увеличивается примерно вдвое, и реализовывать такую систему необходимо на всех современных российских тепловых электростанциях в рамках их модернизации.

Но чтобы что-то модернизировать, нужно сначала иметь для этого возможности. И вот, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что первая полностью отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М в рамках испытаний в составе третьего энергоблока ТЭС «Ударная» была выведена на полную мощность и успешно отработала 72 часа в режиме максимальной нагрузки, выдавая электроэнергию в единую энергосистему России. Мощность данной турбины составляет 110 МВт.

Раньше энергетическое оборудование такого класса в России просто-напросто не производилось, и приходилось закупать его в Германии у компании Siemens. Но поведение коллективного Запада в очередной раз необходимо благодарить за то, что российскому политическому руководству не оставили другого выбора, кроме как ударными темпами заниматься импортозамещением как минимум в стратегически важных сферах деятельности.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #машиностроение
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