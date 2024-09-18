Это уже поверх того увеличения, что произошло в 2022 и 2023 годах.

Примерно с осени 2022 года стало понятно, что специальная военная операция (СВО) руками коллективно-западных кукловодов Украины будет максимально затянута, и чтобы исполнить озвученный российским политическим руководством императив о достижении всех целей СВО, нужно максимально переводить всю военную промышленность страны на военные рельсы. Процесс начался в 2023 году и продолжается и по сей день: военные производства в России работают круглые сутки, без выходных и праздников, постоянно повышая объёмы выпуска продукции.

В частности, в огромных количествах производятся двигатели для боевых машин пехоты (БМП), о чём сообщила госкорпорация «Ростех» в своей официальной новостной ленте. Так, входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» за семь месяцев текущего года увеличил производство двигателей для БМП на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Причём, что характерно, добиться этого результата удалось благодаря комплексному подходу: повышению заработной платы рабочих, набору новых рабочих на предприятие — в данном случае «Барнаултрансмаша» — а также за счёт модернизации производственных мощностей предприятия.

Необходимо понимать, что двигатели для БМП производятся не только с целью комплектации ими новых боевых машин пехоты, но и для замены уже выработавших свой ресурс экземпляров.