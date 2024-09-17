Последнее, что нужно США — это новые противники. Старых по горло хватает.

Сегодня в Ливане произошло странное событие, которое ливанскими властями классифицировано как террористический акт: в разных частях государства у пользователей пейджеров и раций одновременно взорвались аккумуляторы. Количество пострадавших исчисляется тысячами, также сообщается о нескольких погибших, включая одного ребёнка.

Что произошло, кто за этим стоит и как это вообще было возможно, разберётся следствие, но поскольку официальный Бейрут уже обвиняет в агрессии Израиль, а главным покровителем Израиля являются Соединённые Штаты, то сегодня Вашингтон выступил с заявлением, в котором заранее объявил о непричастности к произошедшему в Ливане.

По словам официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон не был поставлен в известность о произошедшем и не был осведомлён заранее. Верить представителям американской власти или нет — это личное дело каждого.

Ясно одно: произошедшее — это следствие вопиющей некомпетентности ливанских спецслужб, поскольку, как уже отмечают эксперты, аккумуляторы не взрываются резко, как это можно было заметить на многочисленных видеокадрах, тем более во время простой работы, и уж тем более массово в количестве нескольких тысяч штук одномоментно.