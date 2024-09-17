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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
МТЗ запустил уникальную систему сервисного обслуживания
Автоматизация — это важно.

Минский тракторный завод (МТЗ) разработал и внедрил автоматизированную систему управления сервисным обслуживанием своей продукции. Как сообщил заместитель технического директора по информационным технологиям Сергей Кудинович, это уникальная разработка, позволяющая получать полную и достоверную информацию о качестве техники, отслеживать весь её жизненный цикл и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

«Цифровизация — это не просто модный тренд, а стратегический фактор успеха любого современного предприятия, – подчеркнул Сергей Кудинович. — Программы цифровой трансформации помогают определить приоритеты развития и эффективно использовать ресурсы».

Новая система собирает данные о дефектах и отказах гарантийной техники от сервисных центров в Беларуси и России. Пользователи системы имеют доступ к функционалу, позволяющему вести учет, проводить аналитику, получать информацию и отчетность о качестве продукции, а также контролировать затраты на возмещение по рекламациям в режиме реального времени.

В дальнейшем планируется распространить систему на более чем 90 аттестационных дилерских центров. «Мы заинтересованы в максимальном удовлетворении требований и ожиданий конечного потребителя, — отметил Сергей Кудинович. — Развитие автоматизированной системы сервисного обслуживания – важный шаг в этом направлении».

Новая система – это ещё один пример того, как МТЗ использует цифровые технологии для повышения качества своей продукции и укрепления своих позиций на рынке.

#производство #сделано в рб
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