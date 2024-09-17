Дальше — сдача объекта в опытно-промышленную эксплуатацию.

В Северске на завершающей стадии находится наладка оборудования первого в мире модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) смешанного уран-плутониевого топлива (СНУП) для реакторов IV поколения. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев на полях 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

МФР — ключевой элемент Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создаваемого в рамках проекта «Прорыв» для развития замкнутого ядерного топливного цикла. Впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционный комплекс по переработке топлива.

Сердцем МФР являются уникальные печи для карботермического синтеза и спекания топливных таблеток. Сейчас на печи спекания идёт постепенный набор температуры до рабочей отметки в 1950°С. Аналогичная процедура уже успешно проведена на участке карботермического синтеза. Параллельно специалисты проводят квалификацию технологических процессов на линии изготовления твэлов.

«Атомные энергосистемы IV поколения — это комплексное решение, которое позволит выйти на качественно новый уровень ядерной энергетики, – подчеркнул Алексей Лихачев. — Проект "Прорыв" в Северске демонстрирует, как можно построить безопасные и экологичные ядерные объекты, расширить ресурсную базу атомной энергетики практически до бесконечности».

Запуск МФР запланирован на конец 2024 года. Он станет первым объектом ОДЭК, введённым в эксплуатацию. В состав комплекса также войдут реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и модуль по переработке облученного топлива. Технологии, разрабатываемые в рамках проекта «Прорыв», позволят исключить тяжелые аварии на АЭС, многократно использовать отработавшее ядерное топливо и решить проблему ограниченности урановых ресурсов.