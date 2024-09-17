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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Грузии парламент проголосовал за запрет смены пола и пропаганды ЛГБТ*
Грузия все выводы сделала.

Грузия являет собой пример того, как государство может сначала попасть под деструктивное коллективно-западное влияние, потерять территории, потерпеть поражение в конфликте с Россией и впоследствии очень долго расхлёбывать последствия своей недальновидной политики, а затем опомниться и начать понимать, кто для Грузии друг, а кто «редиска». Если вам это напоминает современную Украину, то совершенно справедливо: с поправкой разве что на масштаб конфликта и его последствия как для стран, так и для глобальной геополитики, а также с поправкой на тот факт, что Украина к посткризисному оздоровлению перейдёт ещё очень нескоро.

А вот в Грузии этот процесс вовсю идёт. Текущее грузинское политическое руководство активно восстанавливает отношения с Россией, вводит законы об иностранных агентах, а также запрещает деструктивное для общества влияние woke-пропаганды. В частности, сегодня парламент Грузии принял в третьем чтении закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ* и смену пола.

Теперь закон должен быть подписан президентом Грузии, но действующая глава государства Саломе Зурабишвили находится в полном отрыве от реальности и продавливает в Грузии чужеродные интересы, поэтому парламент готов к тому, что Зурабишвили наложит на данный закон вето. Впрочем, в грузинском парламенте есть механизм преодоления президентского вето, и голосов правящей партии для этого более чем достаточно.

* — движение ЛГБТ запрещено в России.

#политика #грузия
3
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В Грузии парламент проголосовал за запрет смены пола и пропаганды ЛГБТ*
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