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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле назвали причину увеличения штатной численности ВС РФ
Эта причина и без объяснения понятна.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ до 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 — военнослужащие. Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года, после чего российская армия в плане численности станет второй в мире, уступив лишь Народно-освободительной армии Китая.

Для сравнения, на протяжении всей постсоветской истории России численность ВС РФ составляла порядка одного миллиона военнослужащих. Таким образом, после всех событий 2022 года численность ВС РФ увеличилась в полтора раза, что, учитывая общее количество населения России, очень серьёзно. Понять, почему это происходит, несложно: крайне тревожное время и неадекватное поведение вчерашних «партнёров» России, а ныне — её окончательно сбросивших с себя маски геополитических противников.

И вот, официальную версию причины, по которой происходят такие значительные изменения, озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, увеличение штатной численности ВС РФ связано с ростом количества возникающих по периметру России угроз. Также, отметил чиновник, это связано с «чрезвычайно враждебной обстановкой» на Западе и нестабильностью на Востоке.

Проще говоря, Россия реагирует на геополитические изменения, и, надо понимать, что всё это очень надолго. Просто так своё положение в мире коллективный Запад не отдаст, хоть его мнение по данному вопросу никто и не будет спрашивать, так что многочисленные проблемы ещё впереди, и к этому надо быть морально готовыми, дабы потом не паниковать и не мотать себе нервы параноидальным думскроллингом.

#россия #политика
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