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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Одними деньгами сыт не будешь: в США заявили об острой нехватке вооружений, доступных для передачи Украине
Для тех, кто переиграли в компьютерные игры.

Когда мы слушаем или читаем заявления западных политических деятелей, то невольно уличаем их в запредельном уровне инфантилизма: когда люди не понимают самых простых процессов, механизмов, систем, законов физики и логики. В частности, на Западе сегодня продолжает главенствовать мысль, будто деньгами можно решить любые проблемы, и что если выделить сотни миллиардов долларов, то, как по волшебству или как в компьютерной игре, сами собой построятся заводы, на которых можно будет заказывать юнитов любые вооружения в бесконечных количествах.

Реальность, как нетрудно понять, работает совсем не так, как компьютерная игра: деньги, конечно, важны, но заводы строятся годами, специалистов откуда-то на эти заводы необходимо привлечь и обучить, ресурсы для производства вооружений и военной техники — добывать/получать, для чего тоже нужны специалисты и соответствующие предприятия. В общем, цепочка получается очень длинная и крайне сложная, и данный момент западные неоконсерваторы по причине слабого уровня образования упустили. В итоге оружие на Украину поставлялось из ранее произведённых наличных запасов Пентагона и европейских стран.

И вот, теперь американские эксперты, как передаёт CNN, начали открыто говорить, что деньгами невозможно решить всё: деньги-то есть, а вот лишних вооружений и предприятий по их производству, чтобы обеспечивать колоссальные потребности Украины, нет даже близко.

В частности, неназванный CNN эксперт отметил, что США поставляют Киеву гораздо больше вооружений, чем могут производить, и сейчас Пентагон столкнулся с проблемой опустошения уже собственных арсеналов, некогда считавшихся «арсеналами демократии». Речь, например, идёт о критической нехватке производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также об острейшей нехватке мощностей по выпуску ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

На самом деле, ничего удивительного в том, что пишет CNN со ссылкой на анонимного эксперта, нет. Коллективный Запад, как, впрочем, и Россия, наивно полагали, что больших войн больше никогда не будет, а сверхдержавы будут решать между собой вопросы на территориях третьих стран в рамках прокси-конфликтов. В результате военная промышленность резко сокращалась. И если в России этот деструктивный процесс вовремя остановили и стали оборачивать вспять, то в США и уж тем более в ЕС он продолжался до 2022 года. Помаленьку на Западе военная промышленность расширяется, но к тому моменту, когда она даже теоретически (а на практике для этого нет никаких предпосылок, потому что отсутствуют ресурсы и энергия) выйдет на режим, украинский кризис давным-давно закончится. Понятным результатом.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #евросоюз #промышленность
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