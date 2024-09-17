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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на целевые орбиты спутники в интересах Минобороны России
Дело стратегической важности.

Несмотря на то, что российская армия подошла к началу специальной военной операции в своей максимальной степени боеготовности (да, она была такая, но она на тот момент была максимальной), стремиться всё равно было, к чему. Сейчас ВС РФ — это самая боеспособная, опытная и оснащённая военная сила в мире, однако отставание от Соединённых Штатов Америки в плане орбитальной спутниковой группировки, используемой в военных целях, по-прежнему колоссальное.

Впрочем, это отставание регулярно сокращается за счёт производства и вывода на орбиту всё новых и новых военных космических аппаратов. В частности, сегодня с военного космодрома «Плесецк» состоялся пуск лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками в интересах Минобороны России.

Пуск прошёл успешно, равно как и вывод спутников на целевые орбиты. Согласно комментарию МО РФ, спутники были приняты на управление наземными средствами Космических войск ВКС России строго в расчётное время. Сейчас аппараты полностью функционируют и передают необходимую информацию на землю.

Следует отметить, что за последние 2,5 года российская разведка, включая её космическую компоненту, проделала огромный путь развития. На земле этот проделанный путь можно оценить по скорости и качеству обнаружения целей, а также по интенсивности их поражения. Не забываем также о том, что Россия глушит сигнал GPS в зоне конфликта (а также вокруг чувствительных и стратегически важных объектов), параллельно используя собственную навигационную систему ГЛОНАСС, которая также постоянно нуждается в усилении и модернизации.

#россия #космос
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